Beköszöntött a tél, ez az időszak a kiskertek szempontjából egyértelműen a pihenés időszaka, tulajdonosaiknak pedig még a tervezgetésé is. Ilyenkor lehet eldönteni, jövő tavasszal mi hova kerüljön, átgondolni, mi az, ami bevált, mi az, ami nem. A fák ledobják utolsó leveleiket, a sünök is lassan behúzódnak az összegereblyézett avar alá, már csak ezért sem tanácsos elégetni a növényi hulladékot, meg hát tilos az amúgy is. Mostanra illett már végezni a vetemény felásásával, a bokrok összekötözésével, a fák tövének betakarásával, de a nemkívánatos ágak eltávolításával, a levelek összegereblyézésével és a bokrok megritkításával még nem késtünk el.