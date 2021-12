Az év vége minden embernek egyfajta összegzés, visszatekintés a múló évre. Mi is elgondolkodtunk, milyen sok vendég tisztelte meg éttermünket látogatásával. Büszkék vagyunk a sok pozitív visszajelzésre, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ez egy nagyon fontos motiváció számunkra. Most szeretnénk azokra a nehéz sorsú családokra is gondolni, akik ezt az élményt nem engedhetik meg maguknak.

Amennyiben szeretnétek részt venni az általunk rendezett vacsorán, semmi más dolgotok nincs, mint jelentkezni az alábbi telefonszámon: +36 94 792 660

Jelentkezési határidő: 2021.12.21. 22:00

A vacsora kezdete:

2021.12.23. 18:00 óra

A világot nem tudjuk megváltani, de ha Nektek csak egy picivel is könnyebbé tesszük az ünnepeket, megérte!

Gyertek el, csillogjanak azok a jóllakott gyermekszemek! - áll az étterem bejegyzésében.