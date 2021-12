A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen okleveles műszaki menedzserként végzett, Lukácsházán élő Korsós Erzsébet 2013 óta dolgozik a Vas Megyei Iparszövetségnél irodavezetőként. „Feladatát mindig maximalizmusra törekedve végzi, emellett az élethosszig tartó tanulás jegyében folyamatosan képzi magát” – egyebek között ez is olvasható az országos szervezethez felterjesztett méltatásban. A munka- és tűzvédelmi ismeretekkel is felvértezett, több, határon átívelő projektet is sikeresen menedzselő irodavezető nemrégiben a Magyar Iparszövetség Emlékgyűrűjét vehette át a szervezet év végi ünnepségén.