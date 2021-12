Wolfgang Mückstein (Zöldek) egészségügyi miniszter és Susanne Raab (ÖVP) családügyi miniszter péntek délelőtt, sajtókonferencián jelentette be az ünnepi időszakra vonatkozó enyhítéseket. Szilveszter napján 23:00 óráig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek. December 24-én, 25-én és 26-án, valamint december 31-én oltottsági státusztól függetlenül, a 2-G-szabály figyelembevétele nélkül legfeljebb tíz személy gyülekezhet egy lakóhelyen. Tíz személy felett legfeljebb 25 személy tartózkodhat egy lakóhelyen. Ebben az esetben azonban már a 2-G-szabály lép érvénybe, miszerint nagyobb társaságban csak oltott, vagy a betegségből gyógyult személyek gyülekezhetnek. Szilveszter napján az egyes tartományok által meghatározott nyitvatártási korlátozás lesz érvényes a vendéglátóhelyekre - írja a magyarok.orf.at.

Az említett dátumokon kívül továbbra is kijárási korlátozás vonatkozik az oltatlanokra, melyet tíz nappal hosszabbított meg a kormány. Oltottakra és gyógyultakra vonatkozó enyhítéseket is bejelentettek a pénteki sajtótájékoztatón. A mai nappal Felső-Ausztriában is véget ért az oltottakra és a gyógyultakra vonatkozó kijárási korlátozás. Alsó-Ausztriában, Karintiában, Stájerországban és Salzburg tartományban ismét megnyithatnak a vendéglátóhelyek és a szállodák. Bécsben legkorábban jövő hétfőn nyithatnak meg az éttermek.