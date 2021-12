A McDonald’s 2019-ben hirdette meg új, hazai növekedési stratégiáját. Ennek keretében a hálózat dinamikus fejlesztésbe kezdett. Ez a stratégia két fő elemből áll: új éttermek nyitása és a meglévő éttermek felújítása a „Jövő Élménye” koncepció jegyében.

Ezt a koncepciót olyan jövőbe mutató igények és elvárások hívták életre, amelyek gyökeresen megváltoztatják a Mekizés élményét, egyúttal modernizálják a McDonald’s márkát. A „Jövő Élménye” éttermekben a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a termékeket.

A digitális fejlesztés legfeltűnőbb elemei az érintőképernyős rendelésfelvevő kioszkok. Az ezeken leadott rendelések azonnal megjelennek a konyhai monitorokon, ahol az éttermi kollégák már készítik is frissen, rendelésre a termékeket. Mindemellett fontos szempont a személyesség megtartása, sőt fokozása. Ennek biztosítása érdekében egy új pozíció is létrejön, az ún. Vendégélmény Menedzser. Az ő feladatuk lesz gondoskodni a vendégek kényelméről, és megismertetni velük az új eszközöket és folyamatokat.

„Különösen nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon elkezdődhetnek az étterem építésének előkészítő munkálatai. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a város második éttermének üzemeltetéséhez is bizalmat szavazott nekem a vállalat. A fejlesztésnek köszönhetően városunkba is megérkezik a „Jövő Élménye”, így ha minden ütemezetten halad, vendégeink nyáron már megtapasztalhatják új szolgáltatásainkat – mondta Komondi István, a hazai McDonald’s franchise partnere, aki nemcsak az új étterem, hanem a keszthelyi, a soproni, a zalaegerszegi és a már meglévő szombathelyi egységek üzemeltetője is.