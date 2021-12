– A ciszterci szerzeteseket 1951-ben zavarták el, azóta tölt be a kolostorépület világi funkciót – magyarázza Huszár Gábor polgármester. – Az akkori párttitkárnak az volt az álláspontja, hogy minden díszítést verjenek le, amely egyházi tematikájú. Elképzelésével ellentétben a falakat „csak” lemeszelték. Azóta legalább két-három, különböző tónusú festékréteg került a vakolatra. Megtudjuk azt is, hogy a kolostorépület néhány helyiségében már kerültek elő eredeti díszítések. Az egyik tárgyalóban például a mennyezeten láthatók régi dekorációk, és a volt főapáti hálóban is felszínre kerültek bizonyos díszítőelemek. Ilyen egybefüggő falfestményről azonban eddig senkinek nem volt tudomása. A most reflektorfénybe került helyiségek egykor a főapáti fogadó- és dolgozószoba funkcióját látták el.