Választásuk a Gencsapátiban működő Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézményre esett. A fiatalok szerdán autóval juttatták el a szépen becsomagolt ajándékokat, amelyeket az intézmény közösségi szobájának karácsonyfája alá tettek a lakók és a dolgozók nagy-nagy örömére. Bence, Márton és Adrián már korábban is jótékonykodtak, és minden fiatalt arra ösztönöznek, hogy gondoljanak a rászorulókra is, hiszen sok ember életét apróságokkal is jobbá, szebbé lehet tenni. Az adakozás nem csak karácsonykor fontos, egész évben gondolni kell arra, hogy másokat is segítsünk, mondták.