Aktívan teltek az önkéntesek számára a 70- es, 80-as évek: rendszeresen versenyeztek például külön felnőtt női és férficsapattal. Mindez folytatódott a 90-es évekig, a rendszerváltásig, utána sajnálatosan a hanyatlás időszaka következett. Most azonban, és ez jó hír: 33 fővel működnek, beleértve a 14 év feletti önkénteseket és a pártoló tagokat is, akiknek a meglátásaira számítanak. A 2000- es évek elején Németh László volt a parancsnok. Nagy Miklós pedig Sorokpolány polgármestere, egyben a tűzoltóság elnöke is. Ő felvirágoztatta az egyesületet. Kerékpárokkal és egy ZUK típusú járművel gazdagodtak, teljes felszereléssel rendelkeztek. 2011-ben bekövetkezett halálával szétszéledt a csapat, amit előtte összefogott.