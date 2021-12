Erősen felhős, párás, több helyen tartósan ködös idő lesz. Az ország északi részén hószállingózás, ónos szitálás, délen szitálás fordulhat elő. Késő estétől északnyugat felől vegyes csapadék érkezik - írja előrejelzésében a köpönyeg.hu. Vas megyében a hajnali -2 fokról napközben 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. A délkeleti szél csak néha élénkül meg.

Szerdán több hullámban is várható csapadék, a hét második felében pedig felmelegedés várható, szilveszterkor akár 16 fok is lehet.

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, továbbá az időnként megélénkülő szél a kellemetlen tüneteket tovább fokozhatja és a hőérzetünket is csökkenheti. A reggeli órákban érezhető hideg miatt a mozgásszervi betegségben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet, korábbi csonttörések helye fájdalmassá válhat. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a köpönyeg.hu.