– Olvastuk, hogy nagy pecás vagy. Fogadd el a szövetségtől a támogatóink segítségével összeállított ajándékokat – kezdte Puskás Norbert, és átadott Zsombornak egy komplett feederszettet, merítőszákot. Minőségi horgászszék is járt hozzá és ajándékutalvány a lakóhelyétől pár méterre található Szily János utcai horgászboltból, valamint Vasi Vizeken ajándékutalvány a szövetségtől a jövő évi horgászengedélyéhez. Az új felszerelést tavasszal be is vetheti Zsömi a tavon. Az elnök megígértette vele, hogy a legnagyobb fogásairól fotókat is küld majd, és ajánlotta, hogy szervezzen csapatot szövetségük háromfordulós általános iskolai vetélkedőjére, ami minden évben februárban kezdődik.

Zsömi öröme aznap este nem ismert határt. Bontogatta az ajándékokat, kereste a szavakat, végül a sok köszönöm után annyit mondott: ez egyszerűen fenomenális.

Olvasóink adományait továbbra is várjuk három kedvezményezettünknek a Lapcom Média Alapítvány 12096705- 01312657-00300002 számlaszámára december 22-én 12 óráig.