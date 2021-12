„A Schaeffler Savaria Kft. sikere egyben a város sikere is. A jó kapcsolat sok évre tekint vissza, a közös munka pedig nem áll meg. A Schaeffler a jövőbe fektet, ahogyan Szombathely városa is, így a Holnap Gyára méltó módon lesz részese a holnap városának. Az pedig külön öröm, hogy a városvezetés törekvéseivel egyetértésben a Schaeffler is fontosnak tartja az európai színvonalú munkakörülmények megteremtését dolgozóik számára” – mondta el dr. Nemény András polgármester.