Ő az egyik védőszentje a tengerészeknek is. Mindenképpen szükséges megemlíteni két olyan momentumot, amelyik Szent Kelement és – a savariai – Szent Mártont kicsit összekapcsolja. Mártonhoz hasonlóan ő is a szegények pártfogója volt. 1525 körül az Érdy-kódexben a legendáját magyar nyelven jegyezték föl. Ott olvashatjuk, hogy „amikor meglátott egy nyomorult keresztyén embert, nem hagyta házanként koldulni, hanem segélte és eltartotta őt”. A ravennai Sant Apollinare Nuovo-bazilika VII. századi mozaikján huszonhat férfi szent vonul a Megváltó elé. Márton halad elöl, őt mindjárt Kelemen követi. Párhuzamokat fedezhetünk fel Kelemen és egy másik Márton életútjában is. A VII. században élt Márton pápát is Herszonba száműzték, ott halt meg. A keresztény világ őt is szentként tiszteli.