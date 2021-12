A Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapatának saját nevelésű középpályása, Kiss Bence is komoly célokkal vág neki a 2022-es évnek. – Szeretném még több góllal és gólpasszokkal segíteni tavasszal az együttest – mondta a zöld-fehérek 22 éves futballistája. – Ami a csapatot illeti, minél jobb szereplést és feljutást várok magunktól! Sajnos egy évvel ezelőtt nem tudtam ilyen fogadalmat tenni, hiszen a gárda nem úgy állt a tabellán, mint most. Az ünnepek jól és bizony aktívan is teltek, Celldömölkön megnyertünk egy kispályás focitornát, és részt vettünk a Szilveszter Kupán is. Emellett a klubomtól kapott egyéni edzésterv alapján is készülök. Van mit lemozognom, hiszen édesanyám és barátnőm anyukája is remekül főz, de persze vigyáztam a súlyomra – bár ilyen finom ételek mellett ez nem volt egyszerű feladat. A karácsonyt persze jobban vártam, mint a szilvesztert, utóbbit barátnőmmel és barátaimmal idehaza, Jánosházán töltjük, hidegtál és természetesen az elmaradhatatlan virsli lesz a menü.