A tényállás szerint a vádlott – aki letartóztatása előtt Szlovákiában dolgozott – 2021. szeptember 13-án egy szerb férfival szlovákiai tartózkodása helyén megállapodott abban, hogy személyszállítást végez neki, 500 euróért. A vádlottnak a megbízója egy SIM-kártyát is adott, így egy mobilalkalmazáson keresztül a szállítási útvonal koordinátáit is megkapta. A megbízó a vádlottnak egy Chrysler Voyager típusú, osztrák rendszámú, személygépkocsit is a rendelkezésére bocsátott.

A megbízó rendelkezésének megfelelően a szlovák-magyar államhatárt 2021. szeptember 13-án Komárnonál lépte át. 2021. szeptember 14-én 8 óra körül – egy, a nyomozás során idáig be nem azonosított hotelben – a gyanúsított találkozott megbízójával, majd együtt Szegedre utaztak, ahol a megbízó és egy románul beszélő, ez idáig be nem azonosított személlyel történt beszélgetés tartalma alapján tudatosult benne, hogy illegálisan tartózkodó külföldieket kell szállítania.

2021. szeptember 14-én a gyanúsított megbízója által megjelölt helyen Szeged környékén egy – a nyomozás során ez idáig be nem azonosított település mellett lévő – temetőnél összesen 11, Magyarországra szóló érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező (6 bangladesi, 3 indiai, 2 pakisztáni) személyt vett fel azzal a céllal, hogy őket Magyarországon átszállítva a magyar-osztrák államhatár közelébe szállítja. A vádlott által vezetett gépjárművet megbízója egy másik gépjárművel követte a vádlott elfogását megelőző 15 percig.

A Kőszegi Rendőrkapitányság járőre a terheltet 2021.szeptember 15-én 5:25-kor Kőszegnél megállította, s őt, valamint a szállított személyeket előállította.

Az ítélet jogerős - közölte a Szombathelyi Törvényszék.