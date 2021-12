A közelmúltban fejeződött be a kőszegi Városháza energetikai felújítása. Mintegy 235 millió forintból nyílászárókat cseréltek, szigeteltek, korszerűsítették a víz-, gáz-, fűtésrendszert, felújították a tetőt – emlékeztetett Básthy Béla polgármester. Hivatalosan még át sem adták ezt a beruházást, mostanra közvetlenül a szomszédságában befejeződött egy másik projekt: a Városháza mellett nyíló, a Jurisics teret a Chernel utcával összekötő passzázson várostörténeti időszalagot helyeztek el.

Trifusz Péter alkotása a város történelmének hatvan fontos momentumát eleveníti fel, továbbá nyolc portré és több információs tábla is helyet kapott itt. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte: az időszalag az itt élőkben tovább erősíti a lokálpatrióta érzést, az idelátogatóknak pedig jó alkalom, hogy megismerjék a gazdag múlttal rendelkező város történelmét. Hangsúlyozta, hogy Kőszeg a fejlesztések tekintetében lendületben van, amely a kormánnyal szövetségben a jövőben is folytatódhat: terveik és pályázati lehetőségeik is akadnak még bőven.