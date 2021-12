Két éve volt utoljára közös disznóvágás a faluban, tavaly - bármennyire is szerették volna - a koronavírus járvány miatt nem tudták megtartani. Idén viszont annál nagyobb lendülettel vágtak bele a szervezésbe a falubeliek, akik a szomszédos Nádasdról szerezték be a körülbelül 170 kilós jószágot. A disznóvágást - jó szokás szerint - reggel hat órakor fogópálinkával kezdték. Tíz órára elfogyott az ízletes velős kenyér, de már főtt a resztelt máj, sült a hús, a hatalmas kondérban pedig rotyogott a toros káposzta. A tűzhelyeknél Lakicsné Papp Judit és Horváthné Pénzes Henrietta volt nagy munkában, a kinti üstnél pedig kitartó férfierő gondoskodott arról, hogy minden flottul menjen: legyen tűz és ne legyen hibája a káposztának.

Fotók: Szendi Péter

- A közösségi disznóvágást azért szerveztük meg, mert úgy tapasztaltuk hogy ez az esemény összehozza a falubelieket, az idősebbeket és a fiatalokat egyaránt. Nagy öröm számunkra, hogy az ifjúság sem marad távol a rendezvénytől, sőt nagyon is sokan eljöttek közülük. A délutáni közös kóstolásra 120-130 embert várunk a faluból. A kocsonyának valót félretesszük szilveszterre, mert azt tervezzük, hogy akkor is összehívjuk majd a falu népét egy közösségi programra. A karajból is hagyunk lefagyasztásra, ezt március elején, nőnapi rendezvényünkön szeretnénk majd elkészíteni - tudtuk meg Lakics János polgármestertől, aki egyik motorja volt a disznóvágásnak.

A polgármester azt is elmondta, hogy a program pályázati támogatásból valósult meg, a Nemzeti Művelődési Intézet által biztosított forrásból. Az elnyert egy millió forint egyik részét szánták erre a hagyományőrző eseményre, a másik felét nőnapi rendezvényükre fordítják majd.

Katafán néhány háznál még él a disznóvágás hagyománya, így nem meglepő, hogy a jelenlévők többsége magabiztosan darabolta, szeletelte a húst, és ugyanilyen határozottan fűszerezett, ízesített. Rózsa Zoltán profi hentes irányította a munkálatokat, aki adhoc tanfolyamot tartott a sertés részeiről és a hentesmunka alapjairól a fiatalságnak.

Délután az egykori iskolaépületben jött össze a falu apraja-nagyja. Itt a disznótoros ételek mellett jó hangulat is várta falubelieket. Felléptek a körmendi zumbások, majd sztárvendégként az MC Hawer és a Tekknő mulatós formáció szórakoztatta a közönséget. Este bál zárta a falu közösségi eseményét.