Online kapcsolódott Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, aki évek óta támogatja a matróz hagyományőrzők könyvkiadásait. Amint mondta, örül, hogy ilyen küldetést vállalhat, és nagyon szívesen segítséget nyújt máskor is. Hideg István, a könyv szerkesztője, a Vasi k.u.k Matrózok Alapítvány kurátora bemutatta a hagyományőrző egyesületet és az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetét a kiállítótermen keresztül. Hideg István húsz éve gyűjti a témával kapcsolatos tárgyakat, inspirációja családi gyökerű: a dédapja, Harmath Lajos szolgált 1905–1913 között a haditengerészetnél.

Első kiállításuk Vasváron volt 2014-ben, azóta működik a csoportjuk egyesületként. 2015-ben nyílt tárlatuk Szombathelyen, azóta vettek részt a karneváli felvonulásokon. 2016-tól van saját állandó kiállításuk a Rumi út 97. szám alatt, eleinte egy, 2019 óta két helyiségben, melyekben egyéneket és iskolás csoportokat is fogadnak. Részt vesznek koszorúzásokon és megemlékezéseken, kisebb filmet is forgattak velük. Matróznaplók című első kötetükben szerepelt másoké közt Hideg István dédapjának visszaemlékezése is. Második, Vasvármegye című kötetük 180 olyan matrózt mutat be, akik Vas vármegyéhez köthetők, itt születtek, itt éltek vagy itt haltak meg. A harmadik kötetük, A világ tengerein című gyűjtemény olyan matrózok visszaemlékezéseit tartalmazza, akik eljutottak távoli földrészekre is. Ez a kiadvány az elmúlt több mint másfél évben készült.

Négy magyar – köztük egy Vas vármegyei (körmendi), egy erdélyi (korondi), egy szarvasi és egy nagykanizsai – matróz tollából íródott eredeti naplókat, visszaemlékezéseket, gondolatokat, matrózok által gyűjtött dalokat adnak közre. Ezek a versek, dalok a könyvben lévő QR-kód leolvasásával is elérhetők Kiss Lajos hagyományőrző által megzenésített formában. A fekete-fehér kisfilmben matrózok sakkoznak, iddogálnak, az óra ketyeg: ki időt nyer, életet nyer. A könyvbemutatón Bálint Ferenc, a budapesti Hadtörténeti Múzeum főmuzeológusa, a kiadvány szakmai lektora elmondta: valószínűleg éppen az inspirálta a naplóíró matrózokat a velük történtek lejegyzésére, hogy eljutottak a világ másik végére.

A visszaemlékezések egy-egy ázsiai, ausztráliai és óceániai hajóúton íródtak, és úti élményeket, leírásokat, élménybeszámolókat tartalmaznak, megismerhetjük az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetét az ott szolgált tengerészek szemszögéből. Petrásovits Gyula a Kaiserin Elisabeth hadihajón szolgált 1904. január 2. és 1905. december 7. között, Billege Ferenc szintén ott, csak később, 1913–1914 között. Vitéz Németh Gyula számos képeslapot írt a tengeri utazásról, ezeken kívül bekerültek a kötetbe Sükei Márton feljegyzései.

Izgalmas a matrózok életrajza, érdekesek a fennmaradt fotók, képeslapok, ezek is színesítik a 320 oldalas kiadvány anyagát 110 képpel. Az online programon – amelynek szervezője Gaál Angelika, a kiadó (az Idehaza – A Magyar Vidékért Egyesület) képviselője volt – egymásra találtak a „rokon lelkek”, ahogy Tamás Zoltán megszólaló fogalmazott; az ő dédapja is a Kaiserin Elisabeth nevű hajón szolgált, csak nem maradt utána emlék.

Ezeket a feljegyzéseket olvasva viszont közelebb tudott kerülni felmenőjéhez, és mindahhoz, amit a háború idején átélhetett. Dr. Kántor Ákos azért csatlakozott a könyvbemutatóhoz, hogy megkérdezze: folytatják-e a hagyományőrzők a munkát, mert az ő dédapja is k.u.k. matróz volt, és neki is vannak naplói. Nagy örömmel fogadták. Billege Balázs pedig azért kapcsolódott be, hogy megköszönje, hogy a dédapja, Billege Ferenc naplója is méltó helyet kaphatott ebben a szép könyvben.

Kiemelt képünkön: Hideg István A világ tengerein című könyv bemutatóján