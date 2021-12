Csütörtökön 16:30-kor zavartalanul halad a bucsui határátkelőnél az autóforgalom mindenét irányból. Korábban nagyobb torlódás alakult ki, mivel a 7.5t-nál nehezebb teherautókat nem engedték be a rossz útviszonyok miatt Ausztriába, ezért a határnál a személyautók is feltorlódtak.

A havazás intenzitásának csökkenésével az utakon is jobb lett a helyzet, a főbb utak már csak enyhén latyakosak, sónedvesek, viszont az alsóbbrendű utak a legtöbb helyen még csak egy nyomon járhatóak ott, ahol az autók letaposták a havat.

Szombathely főbb útjai is jól járhatóak már, a hótolók és a síkosságmentesítést végző járművek is folyamatosan járják az utakat. Itt is elmondható, hogy előbb a fő utakat és a dombos részeket tisztítják meg, ezután következnek csak az alsóbbrendű mellékutak.

