A szociális ellátásokról szóló rendelet módosításával bővülhet a támogatásokat igénybe vevők köre – döntött a sárvári képviselő-testület. Figyelembe véve a nyugdíjak, a minimálbér, illetve a garantált bérminimum növekedését és az inflációt az önkormányzati szociális támogatások jogosultsági jövedelemhatárát tíz százalékkal megemelték, így a fűtéstámogatás, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli települési támogatás, a rendkívüli tanévkezdési támogatás, a lakhatási támogatás, a köztemetés megtérítésének kötelezettsége alóli mentesség, a temetési kölcsön, a természetbeni segély jövedelemhatára emelkedett.

A szociális helyzet alapján igényelhető önkormányzati lakásra vonatkozó jogosultsági jövedelemhatárt is megemelték, 15 százalékkal. Módosították az ülésen az önkormányzat költségvetését is. – Az önkormányzat az idén is stabilan tud gazdálkodni, az intézményeink biztonságosan működnek és a tervezett fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani – mondta el Kondora István, Sárvár polgármestere.

– A magyar kormány tavaly novemberi döntésével a sárvári önkormányzatnak 1,8 milliárd forintos támogatást biztosított, amelyből a Sárvári Gyógyfürdő Kft. kötvényeit visszavásároltuk, így a továbbiakban nincs adóssága a fürdőnek. Az Állami Számvevőszék örömmel vette tudomásul, hogy mind az önkormányzat, mind a fürdő közpénzügyi helyzete javult. – Azonban továbbra is kiemelt figyelemmel kísérjük a fürdő pénzügyi helyzetét, amely garanciát jelent arra, hogy a tervezett fejlesztések a jövőben elindulhassanak – adott tájékoztatást az ülés után dr. Máhr Tivadar sárvári alpolgármester.

Kiemelt képünkön: Kondora István (középen) a testületi ülésen