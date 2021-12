Egy cselló, egy bőgő, egy gitár is elég ahhoz, hogy a didergős decemberi délutánon – gőzölgő teával vagy punccsal a kezünkben – átmelegedjünk, és ha a karácsonyi fényeknek eddig nem hittük el, most rádöbbenjünk, hogy ez már tényleg a várakozás és az ünnepre hangolódás ideje. Persze kellenek a színpadra zenészek is, mint Valkó Béla, Vajdovich Árpád és Kollár-Klemencz László, akiknek ezúttal nem kamaratermekben, könyvtárakban és klubhelyiségekben ülő és feszülten figyelő közönséget kell megsimogatniuk a dalokkal, hanem a téren sétáló, meg-megálló embereket.