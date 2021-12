Az érvényes 2-G tanúsítvánnyal nem rendelkező személyek számára továbbra is általános, egész napra szóló kijárási korlátozás van érvényben. Csak a már ismert feltételek mellett – például munka, oktatás, alapvető cikkek beszerzése – hagyhatják el otthonukat. Bizonyos összejöveteleken, például temetéseken és tüntetéseken való részvétel is lehetséges - írja a magyarok.orf.at.

A tizenkét év alatti gyermekek mentesülnek a kijárási korlátozás és egyéb szabályok alól. A tizenkét év feletti tanulók számára a „Ninja Pass“ a kötelező oktatás végéig a 2-G bizonyítványnak felel meg.

A külföldre utazás továbbra is kényes kérdés: elvileg ez mindenki számára lehetséges – a nem oltott személyek számára ez a kivételes ok a szellemi és fizikai kikapcsolódás a szabadban. A külföldi utazások során azonban nem lehet megkerülni a nemzeti szabályozást, azaz a nem beoltott személyek (kereskedelem, gasztronómia) zárlatát.

Maszkkötelezettség és minimális távolság

Minden zárt térben FFP2 maszkot kell viselni. Ez a munkahelyen is érvényes, ha nem áll rendelkezésre más megfelelő védőeszköz. A nem egy háztartásban élő személyektől való minimális távolságot, mint ahogyan az korábban volt – kulcsszó: „bébielefánt“ – nem írják elő, de továbbra is két méteres távolságot javasolnak.

Kereskedelem, testközeli szolgáltatások, gasztronómia

Az alapvető szolgáltatásokat nyújtó üzletek – például élelmiszerpiacok, gyógyszertárak, drogériák, bankok és benzinkutak – továbbra is mindenki számára elérhetőek maradnak. Ezenkívül (karácsonyi) bevásárlás csak a beoltott és gyógyult személyek számára lehetséges. Még a testközeli szolgáltatásokhoz is szükség van 2-G tanúsítványra. Ügyfélként mindenhol kötelező az FFP2 maszk használata.

A beoltott és meggyógyult személyeket visszaengedik a vendéglátóhelyekre. Záróra 23.00 óra. Az éjszakai gasztronómia, az après-ski és a bárok zárva maradnak. A nem oltott személyek elvitelre rendelhetnek ételt. Az FFP2 maszkok kötelezőek a vendéglátásban, kivéve az asztaloknál. továbbra is kötelező a regisztráció. A 25 főnél nagyobb létszámú rendezvények a vendéglátóhelyeken nem engedélyezettek, a szabadban – a vendégkertben – legfeljebb 300 vendég lehet.

A „Kirtagokhoz“ hasonló alkalmi piacok, például a karácsonyi piacok csak 2G tanúsítvánnyal és FFP2 maszkkal látogathatók. Igazi tömegrendezvények itt sem lehetségesek, mivel egyszerre legfeljebb 300 ember tartózkodhat ott. Az elérhetőségi adatokat is összegyűjtik. A hagyományos piacokat szintén csak 2-G tanúsítvánnyal lehet látogatni, és az FFP2 maszk itt is kötelező.

A szállodákba is csak oltott és gyógyult személyek léphetnek be, és FFP2 maszkot kell viselniük. Az üzemeltetőknek össze kell gyűjteniük az elérhetőségi adatokat.

Rendezvények és összejövetelek

A sporthelyszíneket szintén a 2G tanúsítvánnyal rendelkezők számára tartják fenn. Sportolás közben a maszkot le lehet venni, egyébként FFP2 maszkot kell viselni. Nincs minimális távolság. Az edzésekre, versenyekre és bajnoki mérkőzésekre szintén a gyülekezési szabályok vonatkoznak. Az elérhetőségeket minden esetben meg kell adni.

A beltérben kijelölt ülőhelyek nélkül legfeljebb 25 fő gyűlhet össze a családi összejövetelek, születésnapi partik, esküvői ünnepségek és karácsonyi partik alkalmával. Itt is érvényben van az FFP2 maszk követelmény és 2G. Ha vannak kijelölt ülőhelyek, akkor maximum 2000 fő lehet, például egy színházban. Ekkor az ülőhelyeken is FFP2 maszkot kell viselni.

Kültéren, rögzített ülőhelyek nélküli rendezvényeken a megengedett maximális létszám 300 fő, kijelölt ülőhelyek esetén pedig 4000 fő. A belépés csak 2-G engedéllyel lehetséges, és az FFP2 maszk kötelező. Ez azt jelenti, hogy sporteseményeken, például síversenyeken a szervezők szervezettségétől függ, hogy lehetséges-e nagy tömegek megjelenése.

3G szabály a munkahelyen

A munkahelyen a 3G kötelezettség továbbra is érvényes, így a negatív koronavírus-teszt itt is elegendő. Ha nincs más megfelelő védőeszköz, a beltérben FFP2 maszkot kell viselni. A home office továbbra is ajánlott.

FFP2 maszkot kell viselni minden tömegközlekedési eszközön. A kötélpályákon és fogaskerekű vasutakon, az autóbuszos utazásokon és a kirándulóhajókon a 2G kötelező.

Nyugdíjas és ápolási otthonok

Az idősek otthonában, ápolási otthonokban és a fogyatékkal élők számára fenntartott intézményekben dolgozókra a 2,5G szabály vonatkozik; ha a PCR-tesztek nem állnak rendelkezésre, az antigénvizsgálat is megengedett. Minden zárt helyiségben FFP2 maszkra van szükség.

A látogatóknak oltottnak vagy gyógyultnak kell lenniük, PCR-teszt (szükség esetén antigénvizsgálat) és FFP2 maszk is szükséges. Naponta legfeljebb két személy látogatható, a kórházban legfeljebb egy.