Sokadik fájó vereségén van túl az Egis Körmend, hiszen úgy kapott ki hétvégén tíz ponttal Sopronban, hogy a találkozó csak az utolsó percekben dőlt el. Így már biztos, hogy nem lesz makulátlan a decemberi mérleg.

– Sajnos nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, problémáinkat mihamarabb orvosolni kell – mondta Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Jön egy ötmeccses hazai sorozat, amit mindenáron hoznunk kell, mert csak így érhetjük el a szezon elején kitűzött céljainkat – szögezte le a csapat vezére. Újabb vereségével a Körmend a 12., a Szeged pedig sorozatban két győztes mérkőzés után az ötödik pozícióból várhatja a Rába-parti öszszecsapást.

– Rendkívül veszélyes csapatról van szó, amely ráadásul remek szériában van – folytatta Ferencz Csaba. – Novemberben idegenben verte a Debrecent, ami óriási fegyvertény, legutóbb pedig otthon a Nyíregyházát múlta felül. A legjobbunkat kell nyújtanunk, hogy nyerni tudjunk – húzta alá. A körmendiek támadójátéka nem volt gördülékeny Sopronban. Ferencz Csaba szerint nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a labdajáratásra, a betörésekre, a kiosztásra és persze nem utolsósorban a csapatjátékra.

– Wesley visszatérésével, illetve Jalen érkezésével bővültek rotációs lehetőségeink – tájékoztatott Ferencz Csaba. – Adva van a lehetőség, hogy Jalen által tudunk magas és alacsony szerkezetben is játszani. Wesley óriási hasznára van a csapatnak, főleg védekezésben, nagyon masszív a palánk alatt. Többek között az is probléma volt Sopronban, hogy ezt nem használtuk ki – nyilatkozta a kapitány, és külön kiemelte, hogy nagy szükségük lesz a buzdításra ezúttal is, hiszen szurkolóik nélkül nagyon nehéz dolguk lenne.