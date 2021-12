A festő, akit méltóképpen elhelyez a Vas megyei művészettörténetben, szeretett nagyapja volt. A kötetben szép színes fotók mutatják a nagypapa tehetségét és ambícióit: a természeti képek, csendéletek között téma a kökényvirágzás, a Rába-parti fűzfa, a csényei Gyöngyös-híd, napraforgók, pipacsok, fűtőház, faluvége, gémeskút, Badacsony, téli háztetők.

A jegyzékben szereplő festmények a szerző és családja tulajdonát képezik. Adatgyűjtés közben megnyíltak az otthoni albumok is, hogy az emlékezésekből, levéltárból összegyűjtött információk mellett régi fotók is bemutassák a nagypapa életét. Torjay Valter számára mindig is fontos volt a felmenők kiléte, saját azonosságát belőlük építi fel, a hagyományt követve, miszerint a múlt ismeretében formálódik a jelen és a jövő iránya.

Nagyapja munkássága feltétlenül inspiráló volt. Személyes emléke nem sok maradt, hiszen alig volt hatéves, amikor a papa meghalt. Fel tudja idézni azonban a nagyszülőkhöz való megérkezés boldogságát, ahogy örültek neki: Megjött a kisunoka! „Sokat mesélt nekem, kiváló mesemondó volt, mindig improvizálhatott, mert Józsi barátom is bekerült ezekbe a mesékbe.

Máskor kint állok vele a hóban, és festi az oladi dombot. Akkor lettem festő, csak nem tudtam róla.” Gyerekként látta a nagypapa több festményének születését, habár az ábrázolt képeket nem tudja felidézni, azt nagyon is, ahogy az ecset a színt a felületre rakja, ez számára megkapó volt. Németh József 1904-ben született Sárváron, egy kőművesmester fiaként. A kőművességet az édesapja mellett tanulta ki, még gyerekként dolgozott vele az 1920-as években az ikervári kastély renoválásán. Maradtak fenn azokból az évekből másolatai, amik kiemelkedő tehetségről árulkodnak, de rendszeres tanulmányokra nem volt lehetősége. Önálló építőipari vállalkozásba kezdett, majd feladta, gyári munkát vállalt, autodidaktaként tanult festeni. Ehhez képest nagyszerű festői életmű maradt utána. Az unoka számára példa a küzdelmes, állhatatos művészi magatartás és az eredmény. Torjay Valter leírja a könyve bevezetőjében, hogy a művészetben az a szép, hogy nem kizárólag akadémiai képzettségű alkotók képesek magas értékű életművek létrehozására. Többek között Gauguin, van Gogh és Cézanne sem jártak akadémiára, itt-ott, de leginkább önképzéssel fejlesztették tudásukat. Ennek hátránya, hogy hiányzik a klasszikus ábrázolásban megszerezhető rutin, de előnye is van, hiszen sokkal egyedibb, öntörvényű és gyakran előremutató életművet voltak képesek létrehozni. Németh József a látott élményből építkezett, megfigyelte, hogyan bontja fel a színeket fény, miként vibrál a levegő. Tökéletesre fejlesztette a technikát, hogy úgy rakjon egymás mellé ecsetnyomokat, hogy azok a megfelelő benyomást keltsék. A róla szóló könyvet a BDK-premier után a sárvári Galéria Arcisban is bemutatják december 21-én 17 órakor.