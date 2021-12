Persze aki belekezd az etetésbe, abban hamar felmerülnek az egyéb szempontok. Nem árt, ha van a helynek pereme, oldala, hogy az erőszakosabb madarak, mint a zöldike vagy a meggyvágó, ne szórják szét az eleséget. Jó ha van teteje, hogy a magot ne lepje be a hó, ne ázzon szét az esőben. Ha nem érünk rá naponta kitenni a muníciót, jó, ha nagyobb mennyiség elfér benne, esetleg egy tartály segítségével önetetővé fejleszthetjük. Persze a ragadozók, mint például a macskák vagy a karvalyok hamar rájönnek, hogy ami a madaraknak terülj, terülj asztalka, az nekik is az lehet. Ezért készítenek macskabiztos, fellógatható/ oszlopon álló, tüskés ágakkal bebiztosított etetőket. Hamar felmerül, hogy az etető legyen szép, a kert dísze. Van, aki gyerekeivel, unokáival maga készíti és helyezi ki a madáretetőt. A világhálón ehhez is rengeteg ötletet kaphatunk. Pillepalackból, műanyag virágcserépből, ágakból, hulladékdeszkából hamar öszszeállítható egy etető.