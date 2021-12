Hogy mik is ezek a veszélyek és mit tehetünk a kertünkben keletkező zöldhulladékkal, abban Kóródi Blanka, természetvédelmi területfelügyelő, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa segít eligazodni.

Milyen veszélyeket rejt magában a zöldhulladék erdőkben való kihelyezése? Azon túl, hogy esztétikailag is romboló a látvány.

Az emberek általában nem értik, mi a probléma a zöldhulladék elhelyezéssel, hiszen természetes anyag, idővel elbomlik. Pedig több problémát generál. Az egyik, lehet, hogy olyan helyre rakják a zöldhulladék kupacot, ahol ritka, védett faj fordul elő, ezzel károsítják vagy megszüntetik a faj élőhelyét. Számos esetben hátrány a tápanyag feldúsulás, ami a növényzet átalakulásához vezet, fokozott a gyomosodás. Fontos kiemelni, hogy az emberek többsége nem ismeri jól a növényeket - nem tudják, mennyire ártalmas idegenhonos, inváziós növényfajok élnek körülöttünk, akár a kertjeinkben is, amelyek a természeti területekre kihelyezve elhullajtják magjaikat, és tömegesen szaporodnak az őshonos növényzet rovására. Azt se felejtsük, hogy közismert, ha valaki elkezd egy kupacot, akkor más is oda hordja a hulladékát, ami nemcsak csúnya látvány, de minden más szemét melegágya. Onnantól ezen a helyen megjelenik a virágcserép, a műanyag, az autógumi, a törmelék is.

A zöldhulladék illegális kihelyezése büntethető? Az Őrségi Nemzeti Park munkatársai mit tudnak tenni, hogy megakadályozzák a zöldhulladék erdőkben történő lerakását?

A nevében is benne van, hulladék. A szemetelés, hulladékkihelyezés szabálysértés, ami büntetendő. A természetvédelmi őrök 5000-50000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki, amennyiben észlelik a cselekményt. Igazgatóságunk számos frekventált helyen helyez el hulladéklerakást tiltó táblákat, amelyeken gyakran kiemeljük, hogy a zöldhulladékot sem szabad kihelyezni. Nem egy esetben számoltunk fel illegális kupacokat. Szerencsére a lakosság körében is sokan érzékenyek a témára, és tesznek is az ügyért. Ma már, aki hulladék elhelyezéssel találkozik, közvetlenül bejelentheti azt több módon, pl. internetes felületeken, mobil alkalmazással.

Vas megyében hol a leggyakoribb a zöldhulladék illegális kihelyezése?

Vannak jól ismert gócpontok. Különösen a települések közvetlen határában, utak mentén, kiskertes övezetben tapasztaljuk.

Igaz, hogy a zöldhulladék kupacokba gyakran fészkelik be magukat egerek, patkányok, amik a rókákat is vonzzák? A fűnyesedékben, hullott gyümölcsben pedig előszeretettel turkálnak a vaddisznók?

Így van. Semmi meglepő nincs abban, hogy a könnyen elérhető ételt, ez esetben a zöldséget, gyümölcsöt, megtalálják az állatok. Sokszor minden okoskodás és megfontoltság ellenére sem tudunk hatékonyan védekezni a nemkívánatos vendégekkel szemben, de ha még ki is tesszük nekik a hullott gyümölcsöt, biztosra vehetjük, hogy magunkhoz csalogatjuk őket.

Van-e megyénkben olyan terület, ahol invazív fajok jelentek meg a zöldhulladék miatt? Milyen védett, őshonos növények vannak veszélyben?

Számos olyan helyet sorolhatnánk, ahol inváziós fajok jelennek meg emiatt. A vízfolyások mentén, ahol az árokpartokat sokan hulladéklerakóként használják, ez a veszély fokozottan fennáll. A Gyöngyös mentén az avarhalmok alatt feltör a japánkeserűfű. A Rába partján komoly gondot jelent a bambusz terjedése. A bambusz nagyon szép, ám nagyon agresszív növény, kiirthatatlan ott, ahol megjelenik. Ha egy megunt kerti bambuszt kidobunk, a földben lévő gyöktörzse életképes marad, és terjeszkedni kezd. Ha eluralkodik, az eredeti növényzetből semmi nem marad. Védett fajok veszélyeztetésére is vannak példák. A Kőszegi-hegységben egy erdei út mentén kivágott tujákat helyeztek el vadon élő orchideák élőhelyén, egy másik helyszínen jókora ágkupacot kellett lehordani a védett leánykökörcsin virágairól.

Az erdőkben való kihelyezés helyett mit tehetünk a zöldhulladékkal? Ha jól tudom, sok településről elszállítják zsákokban vagy ha sok keletkezik, akár el is vihetjük hulladékudvarokba. A legjobb megoldás mégis a komposztálás lenne?

Települése válogatja, hol, mik a lehetőségek. A hulladékudvarok fogadják a zöldhulladékot, az általam ismertek ingyen veszik át egy bizonyos mennyiségig. Máshol gyűjtőhelyeket alakítanak ki, és a továbbiakban az önkormányzat gondoskodik a hulladék sorsáról. Vannak manapság házilag is beszerezhető ágdarálók, mulcsolók, amik segítenek a növényi részek feldolgozásában. A komposztálás a fenntarthatóság igen jó példája, aki teheti, alkalmazza, mert csak hasznára válik magának és a társadalomnak is.