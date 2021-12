Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója is szűk körben, családjával és barátaikkal ünnepel idén. Az elmúlt években ugyan mindig elutaztak, idén azonban ez a színházi elfoglaltságok miatt nem lehetséges, ő tegnap még játszott, feleségének, Bálint Évának pedig előadása van ma is, ráadásul ő is szeretne óévet búcsúztatni a nézőkkel, úgyhogy itt lesznek helyben. A színészházaspárnál a malacsült a klasszikus szilveszteri eledel, ami nem maradhat ki idén sem, a gyerekek pedig ezen a napon akár éjfélig is fenn maradhatnak – osztotta meg Tibke az ünnep kulisszatitkait. És ha már kulissza, szó esett a színházról is, ami a járvány okozta nehézségek ellenére jó évet zárt, és bár az igazgató konkrétumokat még nem árulhatott el, azt megígérte, hogy jövőre is izgalmas és változatos évadra számíthatnak a nézők.