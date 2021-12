– Az első negyedév a járvány­ügyi korlátozások ellenére sem telt eseménytelenül – kezdte az idei év értékelését Őriszentpéter polgármestere. – A „sárga ház” kéményének renoválása és a gólyafészek leemelése során repedések keletkeztek az építményben, amit sikerült orvosolni. Februártól a Mol új kútfúrási terve borzolta a kedélyeket, amely fél év múlva az engedélyezési eljárás megszüntetésével zárult. Az óvoda és a kisiskola tetőszerkezetének hibás felújítása miatt indított polgári per eredményeként a kivitelező 6 millió forint kártérítést fizetett az önkormányzatnak. Az év végére elkészültek a széles sávú optikai lefedőhálózat kiviteli tervei, jövőre a lakosság rá tud csatlakozni – tudtuk meg Őr Zoltántól. A polgármester így folytatta: – Sajnos az Őrségi vásár ismét elmaradt. Civil szervezésben valósult meg júliusban a családi nap, augusztusban a kerékpáros- és futófesztivál, a Hétrétország Köztivál és szeptemberben a veterán autók-motorok fesztiválja. Októberben a negyedik Őrségi félmaratoni, novemberben a Kovács János-sakkemléktorna is lezajlott. Eredményes volt az idei Őrségi tökfesztivál. Az év negatív mélypontja a szeptember 29-ei természeti katasztrófa volt. A rövid idő alatt lehulló 150 milliméter csapadék és az azt követő villámárvíz komoly károkat okozott a településen. A helyreállításra csaknem 5 millió forintos vis maior pályázatot nyújtottunk be – tudtuk meg.

– Az év legnagyobb projektje a Baksaszer, Alszer és Kovácsszer egy-egy részén megvalósuló, 190 millió forint összköltségvetésű csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése volt – folytatta Őr Zoltán. – Négy települést érint ez a szennyvízberuházás, amelyen belül az őriszentpéteri szenny­víztisztító telep bővítése már 50 százalékos készültséget ért el. Az ispánki és szalafői csatornarendszer már kész a rácsatlakozásra. Harmincmillió forint értékben újult meg a Szikszay Edit Művelődési Ház. Decemberre elkészült az ovifocipálya, amelyet az óvodások és a kisiskolások is használhatnak.

Ötvenmillió forintért 6 millió forint önerő felvállalásával 1200 méter hosszúságban sikerült felújítani az Alszer, Baksaszer, Kovácsszer és Templomszer egy részét. A futballpálya öntözőrendszeréhez szükséges két kút fúrásánál az önkormányzat 3 millió forint megelőlegező hitellel segítette a sportegyesületet.– Januárban pályázatot nyújtunk be járdák, hidak, parkolók kialakítására és korszerűsítésére, a csapadékvíz-elvezető rendszerünk bővítésére, a kis­iskolai gyalogátkelő és busz­öböl létesítésére, valamint az óvoda felújítására, bővítésére – tájékoztatott a polgármester a tervekről. A közvilágítás ledes korszerűsítésére is készülnek. Az önkormányzati traktorhoz egy síkfalmetsző adapterre pályáznak, amellyel a szeri utakra belógó növényzetet tudják karbantartani. Közösségi kemence létesülhet a művelődési ház udvarán, 20 millió forintból. Pályáznak a vásárcsarnok építésére, és elkezdődött az Őriszentpéter–Zalalövő-kerékpár­út tervezése is.

Kiemelt képünkön: Őr Zoltán polgármester a csapadékvíz-elvezető rendszerről és az ovifocipályáról is beszélt