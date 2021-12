A kisfiúról korábban már írtunk lapunkban, bemutattuk, hogyan küzd erőn felül a család kis harcosáért, akinél agyi bénulást diagnosztizáltak.

– Félix történetét a napokban olvastam és egyből tudtam, hogy a Borics Ádám aláírásával ellátott pólót neki kell felajánlanunk – fogalmazott Kovács Gábor az box club óvodás- és hobbi csoport edzője. – Borics Ádám – profi MMA harcos, a Bellator MMA sportolója – idén szeptemberben járt nálunk és egy remek hangulatú szemináriumot tartott a sportolóinknak és az érdeklődőknek. Ekkor kértük meg Ádámot, hogy dedikáljon nekünk egy pólót, amit jótékony célra ajánlanánk fel. Így esett a választás Vukits Félixre. Most úgy érzem, hogy ilyen remek csapattal a hátam mögött olyan célokat is meg tudok valósítani, amiket mindig is szerettem volna csinálni. Azt tudom, hogy jó embernek lenni bizony jó dolog. Erre bátorítok mindenkit. Szívből remélem, hogy a licit sikeres lesz és egy komolyabb összeggel tudjuk így támogatni Félix felépülését, gyógyulását. Arra kérek mindenkit, hogy aki teheti, karolj fel ezt a kezdeményezést és segítsünk együtt Félixnek, és szüleinek. Az akció színtere a Jótündérek jótékonysági licit Facebook-csoport – nyilatkozta Kovács Gábor.

Forrás: © Cseh Gábor

A Vukits-család december 2-án fontos konzultációra utazott a Semmelweis Egyetemre, ahol tájékoztatták őket a további lehetséges kezelésekről.

– Félixnek felírtak egy ortézis segédeszközt, mindkét lába egy műanyag sínben lesz – tájékoztatott Vukits Krisztián. – Januárban kell megmondanunk, hogy be tudjuk-e vállalni anyagilag a botoxos injekció-kezelést, ugyanis ebből egy beavatkozás ára 370-450 ezer forint között mozog. Ezt hat éves koráig félévente meg kellene ismételni úgy, hogy folyamatosan drágul a kezelés, mivel a súlya és a fejlettsége alapján minél több ilyen injekciót kell neki beadatni. A minap ellátogattunk a solymári Borsóházba, ahol külföldi orvosok vizsgálták meg Félixet és felírtak egy másfajta segédeszközt. Ez voltaképpen egy olyan szíj, ami utánozza az emberi ízületek mozgását, és ahogy feszítik, úgy fordítja a lábát. A Borsóházba januárba egyhetes, februárban kéthetes, márciusban pedig háromhetes kezelésre megy majd Félix. Ezt követően pedig egy teljes éven keresztül havonta egy hétre kellene terápiára járnia. A szakemberek elmondása szerint ezekkel a kezelési módokkal kiváltható a csípőprotézis beültetése – fogalmazott a családfő.

Az egyesület tervei szerint jövőre ismét elhívják Borics Ádámot Szombathelyre szemináriumot tartani. A licit nyertese találkozhat Vukitsékkal, valamint Borics Ádámmal is, akinek részt vehet a szemináriumán.

Az Agrobio Classic Kick-box és box Clubnak nem ez az első akciója a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Az egyesület önkéntesei évente több alkalommal igyekeznek a szombathelyi Krúdy Gyula utcai kis- és nagy játszóterek jobbá, szebbé tenni, ezáltal beszálltak a Fogadj örökbe egy parkot kezdeményezésbe.

Licitálni az ereklyére ITT lehet!