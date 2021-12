Az alaptétel az, hogy a közlés tartalmát a befogadó fél határozza meg. A nő is, a férfi is mond valamit, és arra reagál a másik, amit megért. Kicsinyítődnek, nagyítódnak, torzulnak, elvesznek részek, tartalmak az üzenetből, mire célba ér. Pál Feri állítása szerint a realitás az, hogy ha többé-kevésbé félreértjük egymást, az normális, ha elég jól megértjük egymást, az ünnep. Mindig több szinten kommunikálunk: ha állítunk valamit, azt a másik informatív, érzelmi és kapcsolati szinten is érti valahogy.