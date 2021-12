Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a beoltottak száma 6 192 253 fő, közülük 5 900 371 fő már a második oltását is megkapta, 3 014 936 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. 3575 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 202 514 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 079 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 996 517 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 168 918 főre csökkent. 6507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 563-an vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon is megjelent az omikron vírusvariáns.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Hosszú idő óta nem ment 100 alá a napi esetszám Vas megyében, és ez az elmúlt 24 órában sem történt meg. A hétvégi összesített anyagok szerint 513 esetet regisztráltak. Hétfőről keddre újabb 120 személynél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést. A járvány kezdete óta összesen 32955 regisztrált esetet tartanak nyilván.