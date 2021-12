Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a beoltottak száma 6 208 430 fő, közülük 5 923 284 fő már a második oltását is megkapta, 3 065 350 pedig már a harmadik oltást is felvették. 4977 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 218 295 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 530 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 026 254 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 154 511 főre csökkent. 5856 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen. Az Oltási akció keretében ismét időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást péntek délután és szombaton Vas megyében is.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A járványügyi adatokat alapul véve egy kisebb emelkedésről számolhatunk be Vas megyében. Amíg szerdáról csütörtökre 133 esetet regisztráltak, addig az elmúlt 24 órában újabb 181 személynél diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést. Ha az egész hetet vizsgáljuk, akkor minden nap 100 és 200 között alakult a napi esetszám. A járvány kezdete óta 33444 esetet tartanak nyilván megyénkben.