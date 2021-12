V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos számára eseményekben gazdag volt az idei év. Miközben választókerületében milliárdos beruházások megvalósulását segítette, maga is átesett a koronavírus-fertőzésen és megszületett a második unokája. Azt reméli, a két ünnep között jut egy kis idő a pálinkafőzésre és gőzerővel készül zenekarának, a Kármentő népzenei együttesnek a 25 éves jubileumi koncertjére.

– Valamennyien részesei vagyunk a járványnak, amely próbára tette a gazdaságot, a településeket, a közösségeket és az egyes embereket is – kezdi az év értékelését V. Németh Zsolt. – Ha végignézem az idei naptáramat, februártól májusig üres hétvégék sorakoznak benne, mert a korlátozások miatt nem volt lehetőség a közösségi összejövetelekre. A munka az online térbe szorult. De ez nem jelenti azt, hogy 2021 ne lett volna termékeny év. Sőt, nem volt még példa arra, hogy ennek a térségnek a települései, közösségei ilyen módon gyarapodtak volna.

Ezek közül a legfontosabbakat sorolja. Ez volt az az év, amikor átadták az M80- as autóutat, amelynek révén a 8-as út menti települések sora lélegzett fel, mert mentesült az átmenő forgalom alól és jelentősen lerövidült az az idő, ami alatt például Szentgotthárdra, vagy az osztrák határra el lehet jutni. Szinte teljes egészében megújult a Körmend–Ják útszakasz és 66 település nyert forrást útépítésre, 31 kommunális eszközbeszerzésre. A csapadékvíz elvezetését az idén kilenc település oldotta meg. Óvodai játszóudvar 15 településen létesült. De olyan nagy beruházások is elkészültek, mint a csákánydoroszlói iskolabővítés és tornacsarnok, valamint a rumi tornacsarnok. Örömteli volt az EGIS gyárbővítésének és a körmendi piacnak az átadásán ott lenni. A szennyvízelvezetési program 15 településen valósult meg.

– Eddig minden választási ciklusban volt olyan tevékenységem is, ami országos jelentőségű – folytatja V. Németh Zsolt. – 2010-ben a szabad pálinkafőzés lehetővé tétele, az előző ciklusban a zártkerti revitalizációs program elindítása tartozik ezek közé. Ennek fő haszonélvezője Vas megye, illetve az én választókerületem. Hiszen csak ebben az esztendőben 24 település 553 millió forintot nyert a szőlőhegyek infrastruktúrájának fejlesztésére. Útra, kútra, villanyra, vadkerítésre. Ebben a ciklusban a magyar identitás megerősítésén is dolgoztam, több rádiós sorozat és kiadvány is készült ebben a témában A Kossuth rádióban jelenleg is megy a Mi magyarok című sorozat ismétlése. Az év egyik legemlékezetesebb eseménye volt, amikor a budai várban augusztus 20-án zsúfolásig megtelt tér előtt megnyithattam az ötödik folkTREND divatbemutatót, azok után, hogy a Kármentő zenekarral is felléptünk az Anjou-bástyán.

Jó látni, hogy a települések értékeik összegyűjtését, az értéktárat a szülőföldhöz való kötődés erősítésének szolgálatába állítják. A választókerületben a hungarikum pályázatból az idén 45 település részesedett támogatásban. V. Németh Zsolt a következő időszakra vonatkozó legfontosabb célok között az M86-os út Szombathely–Körmend szakaszának megépítését, a körmendi kastélyegyüttes felújításának befejezését, a körmendi sportcsarnok megépítését, a szentgotthárdi kaszagyár rehabilitációját, a szentpéterfai iskola bővítését, a vasvári fürdő fejlesztését és a kistelepülések szennyvízhálózatának kiépítését jelölte meg.