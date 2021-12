Az adventi időszak örök kérdése: milyen fenyőfát válaszszunk? A döntés során az ízlésünk, pénztárcánk mélysége mellett érdemes figyelembe venni otthonunk adottságait is.

Szép a nagy, ha van helye

Tévhit, hogy karácsony előtt fenyőerdőket pusztítanának ki csak azért, hogy legyen mit feldíszítenünk. A karácsonyfának valókat erre a célra kialakított ültetvényeken nevelik, a fenyők olyan sor- és tőtávolságra vannak egymástól, hogy kivágás nélkül a fák idősebb korukra elpusztulnának a szűk élettér miatt. Való igaz azonban, hogy legnagyobb előnyük az illatuk, és jó családi program lehet a megfelelő példány kiválasztása is. Az alig félméteres példányok akár a polc szélén, a valamivel nagyobbak az asztalon is mutatnak, ahogy az árusok kínálnak plafonig érőt is. A választás során célszerű a karácsonyfának nemcsak a magasságát, de a kerületét is figyelembe venni. A legszebb fa is fazonját veszti ugyanis, ha helyhiány miatt túl sokat kell vágni belőle. A vágott fenyő hátránya, hogy felállítása és lebontása többnyire nagy kosszal jár a lehulló tűlevelek miatt, továbbá a fatörzs talpba faragása sem mindig egyszerű és veszélytelen művelet.

Luc? Ezüst? Nordmann inkább?

Aki eldöntötte, hogy idén vágott fenyőből díszít karácsonyfát, annak választania kell fatípust is. Mutatós és az ára is a legkedvezőbb a lucnak, de ha nagyon meleg az otthonunk, nem bírja sokáig, és elhullatja tűleveleit. A modern stílusú enteriőrbe különösen jól illik a kékeszöld színű ezüstfenyő, amely a vastag viaszréteg borítása miatt tartós. Levelei azonban jóval szúrósabbak, ezt a kisgyermekes, illetve házi kedvencet tartó családoknak célszerű figyelembe venniük. A Nordmann-fenyő tartós is, mutatós is, ám elég széles és terebélyes fajta, az ára pedig borsos. Végül pedig egy jó tanács a vágott fenyőt vásárlóknak: a frissen kitermelt vágott fenyő tűlevelei csillognak, zöldek. Nincs sárga területe, a tűlevelek az ujjak közé szorítva nem hullanak le, nem szárazak.

Kis lakásba praktikus a műfenyő

A műfenyő egyik előnye, hogy általában több évre vásárolja az ember, így egyszer kell nagyobb összeget költeni a fára, majd az évek során visszahozza az árát. Ideális kis lakásba, és egyre többen választják azért is, mert felállítása gyors és egyszerű, alakja pedig tökéletes. Míg korábban szinte csak rossz tapintású, kétdimenziós levelekkel rendelkező műfenyőket lehetett kapni, ma már azok a típusok vannak többségben, amelyek részben vagy egészben háromdimenziósak. A klasszikus zöldön kívül többféle színben árulnak műfenyőt, és kapható olyan energiatakarékos LED-világítással ellátott darab is, amelybe a fényfüzér tulajdonképpen már be van építve, így nem kell bajlódnunk felhelyezésével, külön tárolásával sem.

A fáknak nemcsak a magasságuk, hanem az ágsűrűségük is eltérő, a díszítési szokásainknak megfelelően ezt is érdemes figyelembe venni – aki kevesebb díszt szokott rá akasztani, válasszon sűrűbb ágú típust, aki dúsabban díszít, annak a ritkább ágrendszer lesz a jobb. Ne csak azt gondoljuk át, mekkora helyünk van az ünnepek alatt a lakásban, hiszen a műfenyő tárolására is gondolnunk kell – egy nagyobb fenyőfa elcsomagolva is több helyet foglal. A műfenyő vásárlásakor azonban vegyük figyelembe, hogy egyáltalán nem környezetbarát megoldás. Állítólag legalább húsz évbe kerül, mire egy Kínában gyártott műfenyő környezetterhelése egálba kerül egy igazi, vágott fenyőével.

A gyökerest szoktassuk a benti léthez

A gyökeres, konténeres fenyő karácsonyfává alakítása kétségkívül környezetbarát megoldás, gondolnunk kell azonban a növény jövőjére is. Adódik a kérdés, van-e olyan helyünk, ahová az akár 20 méter magasra és 6-8 méter szélesre növő fa elfér. Mérlegeljük azt is, milyen magasra, hányadik emeletre kell felcipelnünk a fenyőt, a súlya ugyanis elérheti a húsz-harminc kilo grammot is. Ráadásul nem szerencsés radiátor vagy konvektor közelébe tenni, és a lakásban is öntözni kell. Az ünnepek után pedig minél előbb vigyük ki fűtetlen helyiségbe, majd pár nap múlva, ha az idő is engedi, kiültethetjük a végleges helyére.