Egy újabb mediterrán ciklon hozza a lehűlést és a csapadékot hazánkba is, de ezt nem teszi olyan gyorsan. Elsőre a lehűlés nem havat, hanem ónos esőt eredményez, mely megbolondíthatja a reggeli közlekedést több megyében is – olvasható a koponyeg.hu-n.

Az ónos eső azután esőbe vált át, de mielőtt nagyon csüggedni kezdenénk, megérkezik a hó is. Ez azonban csak az északi, nyugati területek lakóinak jelent megkönnyebbülést, az ország keleti és déli régiói továbbra is az eső látványával kénytelenek beérni.A havazás az érintett régiókban, így Vas megyében akár 3 centiméternyi leplet is eredményezhet. A hegyekben pedig a hó vastagsága elérheti a 15 centimétert is.

Az északi régióban a havazás akár péntek kora reggelig is folytatódhat, de ekkorra már a szél is feltámadhat, azaz a hópelyhek könnyű tánca hófúvásba válthat át.