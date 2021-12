A szombathelyi kisfiú iskolája és az édesanya munkahelye is szervezett gyűjtést a javukra, sokat segítettek. Stieber Béla nehezen fogadta el a pénzt, ahogy most is kényelmetlenül érzi magát. Egyedül a fia iránt érzett felelősség, Zsombor jövője, tanulmányai miatt állt rá a dologra. Az idei karácsonyuk csendes lesz. Magukban és a nagymamával töltik, Edit édesanyjával. Velük lesz még Pablo cica, akit még anya ígért meg a fiának, de már csak apa tudta beváltani az ígéretet néhány hete. Zsömi ajándékba a karácsonyfa alá telefont szeretne. Az apukája most nem vágyik másra, csak nyugalomra.