Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Polgári Egyesület Szombathelyért a keresztény üldöztetésről tartott fórumot a Haladás Sportkomplexumban. A kétórás előadás-sorozat első felszólalója dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő volt, aki előadásában a legüldözöttebb vallásnak nevezte a kereszténységet. Azt hangsúlyozta, hogy Európa tele van kereszténygyűlölő muszlim terroristával, majd felidézte a közelmúlt nagy port kavart gyilkosságait, ahol keresztények voltak az áldozatok. Sajnos – fogalmazott a politikus – az Európai Unió vezetése hajlamos elfelejteni, hogy az alapító atyák nem véletlenül választották annak idején az unió zászlaján található 12 csillagot, amely eredetileg Szűz Mária koronáját díszíti.

A kereszténység ellen indított háborúról beszélt Azbej Tristan, a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságának vezetője is. Afrikában és Ázsiában a keresztény hitüket megélő emberek vannak sokszor veszélyben, míg Nyugat-Európában a keresztény kultúra. Mindkettő ellen erőszakmentesen kell küzdeni – hangsúlyozta az államtitkár, majd hosszasan sorolta azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a magyar kormány tesz az üldözött keresztények megsegítéséért.

Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára gyerekként évekig élt Líbiában, arabul is kiválóan beszél, nem mellesleg a hadtudomány doktora is, így aztán kiváló ismerője a Közel-Keleten kialakult helyzetnek és magának az iszlám vallásnak is, hallgatóságának ezekről beszélt.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő utolsó előadóként amellett, hogy reagált az előtte szólók által elmondottakra, felidézte, annak idején, 2015-ben ő volt az, aki először mondta ki nyilvánosan, hogy szükség van déli határainkon a kerítésre.