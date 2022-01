A csényei lányt 1080 jelentkező közül választották a tavalyi, 2021-es Tündérszépek verseny döntősei közé. A döntőt azonban megelőzte egy felkészítő tábor, ahol a 22 lány megismerkedett egymással, fotózáson vettek részt és még Kocsis Korinna, a tavalyi mentor is hasznos tanácsokkal látta el őket.

Kitti így emlékszik vissza a táborra: - A felkészítő tábor bennem örök élmény marad. Az első nap az ismerkedésről szólt, alkalmat kaptunk arra, hogy szépségkirálynőket ismerjünk meg, és beszélgessünk velük, ezáltal sok hasznos tanáccsal gazdagodtunk, de a többi napon is ott volt velünk Kocsis Korinna, akire bármikor számíthattunk, ha kérdés merült fel bennünk. Kifejezetten a második nap volt a kedvencem, amikor korán keltünk és egyből sminkeltek, megcsinálták a hajunkat, aztán fotózáson vettünk részt, és még videó is készült rólunk, minden percét imádtam.

A tavalyi verseny számára egyértelműen tapasztalatot, önbizalmat adott a következő megmérettetéshez, amit nagyon jól tud hasznosítani. Illetve mai napig tartó barátságokat is kötött, két lánnyal lett nagyon jóban és alig várja, hogy újra találkozhasson velük.

Amikor arról kérdeztük, hogy milyen volt egyedüliként Vas megyét képviselnie azt mondja, hogy természetesen nagy megtiszteltetés volt számára egy országos szépségversenyen ilyen kitüntetett szerepben lennie. Leginkább azért, mert nagyon sokan gratuláltak, édesanyját többen megállították a boltban vagy az utcán, hogy neki is gratuláljanak. - Kicsit viccesen hangzik, de nagyon jó érzés volt, őt pedig büszkeséggel töltötte el. Mai napig néhol megkapom a „Miss Vas megye” jelzőt az ismerőseimtől – teszi hozzá a tavalyi Tündérszépek döntős.

Arról, hogy mi kell egy ilyen megmérettetéshez, határozott véleménye van: - A legfontosabb, hogy tisztában legyünk azzal a ténnyel, hogy az egyetlen akivel versenyeznünk kell, az saját magunk. Ki kell hoznunk a legjobbat magunkból a verseny napján, de az odavezető úton is minden nap jobbnak kell lennünk a tegnapi önmagunknál. Illetve szerintem nagyon fontos egy jó kisugárzás, és az hogy át tudd adni ki is vagy te valójában.

Kurucz Kitti mindazoknak ajánlja a Tündérszépek szépségversenyt, aki szereti a felhajtást maga körül, ki szeretne törni a hétköznapokból vagy csak ki szeretne mozdulni a komfortzónájából, hiszen ő is azért jelentkezett, mondani sem kell, sikerült neki.

Az utolsó napon adta be a jelentkezését, annyira sokat gondolkodott rajta, ezért megkérdeztük, hogy mit tanácsolna azoknak, akik gondolkoznak a jelentkezésen. - Visszagondolva nem is értem miért az utolsó pillanatig vártam, semmi negatívum nem ért, egy élmény volt a verseny. Azt tanácsolom, ha egy kicsit is vonz ez a világ, vágj bele, próbáld ki, és ne a koronáért menj elsősorban, hanem az élményekért és a tapasztalatokért. Ezek azok amiknek hasznát veszed majd. A királynői cím pedig, amit szerezhetsz, egy csodás megtiszteltetés.

Mint arról lapunkban korábban már beszámoltunk (Tündérszépek 2022: várjuk a jelentkezőket, Vas Népe, 2022. január 11.9), 2022-ben, immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre december 15-től jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek. Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni Vas megyét a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos!