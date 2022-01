Országszerte tavaly decembertől lehet nevezni a Tündérszépek 2022 szépségversenyre. Örömmel jelentjük, hogy Vas megyéből is sok regisztráció érkezett már. Amennyiben késztetést érzel magadban és szívesen megmérettetnéd magad, akkor ne habozz, keresd fel mihamarabb a https://tunderszepek.hu/ weboldalt., ahol minden fontos tudnivalót megtalálsz. Ne feledd, a szükséges adatok és hozzájárulások megadása után három darab saját magadról készült fotót is fel kell töltened.

A jelentkezések tehát folyamatosan érkeznek, és közben a háttérben is elkezdődött az előkészítő munka. A terveink szerint egy előre egyeztetett időpontban és helyszínen rövidesen megtartjuk a Vas megyei selejtező első fotózását. Az érintett versenyzőkkel ezt megelőzően telefonon, illetve emailon is felvesszük a kapcsolatot.

A fotózásig van tehát egy kis idő, addig is, hogy top formában érkezz az eseményre a vaol.hu és a Vas Népe összeszedtek néhány jótanácsot! Ha te is az idegeskedők közé tartozol, ne aggódj, a tavalyi fotózás is jó hangulatban telt, próbálunk majd segíteni abban is, hogy feloldódj és a legjobb felvételek készüljenek rólad.

Fontos, a fotózásra érkezz olyan sminkben, amiben jól érzed magad. Ez ne legyen túl erős, ha a mindennapokban sem ilyent hordasz. A sminket megcsinálhatod otthon is magadnak, vagy a fotózás előtt egy profi szakemberhez is elmehetsz.

Természetesen a fotózás helyszínén van lehetőség átöltözni, olyan ruhákat hozz magaddal, amikben kényelmesen érzed magad és természetesen tudsz mozogni. Ha eddig nem hordtál magassarkú cipőt, akkor ne most próbáld ki azt.

Lényeges, ha még nem voltál fotózáson, akkor otthon a tükör előtt kipróbálhatod, hogy melyik pózok a legelőnyösebbek neked, de ebben mi is segítünk majd a helyszínen!

Ne feledd!: Merj mosolyogni! Mi is barátságosak leszünk veled :)

Neked is a legjobb, ha időben érkezel! Egy napon több jelentkezőt is fotózunk egymás után, így nagyon fontos, hogy az előre megbeszélt időpontban érkezz és ne késs még pár percet sem.

Mint arról lapunkban korábban már beszámoltunk (Tündérszépek 2022: várjuk a jelentkezőket, Vas Népe, 2022. január 11.9), 2022-ben, immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre december 15-től jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek. Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni Vas megyét a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos!

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya - aki mentorként segíti majd a jelentkezőket -, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.