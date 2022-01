Szeles, barátságtalan időt hagyunk kint, ahogy az egyedi hangulatú üzletbe lépünk a Király utca 1-ben. Alexandrát kérdezzük, mindig erről álmodott-e, vagy kacskaringós volt az út, ami a boltig vezetett.

– Mindenekelőtt édesanya vagyok. Az utóbbi időben olyan foglalkozást kerestem, amelyben a két gyermekemet maximálisan el tudom látni. Édesapám világéletében kereskedő volt, Szombathelyen én is a kereskedelmi középiskolában érettségiztem, de éreztem, hogy hosszú távon nem ez lesz az utam. Egy éles váltással beiratkoztam a PTE szociális munkás szakára. 2009- ben szereztem diplomát. Már a gyakorlataimat is a hajléktalanellátásban töltöttem, és az iskolapadból is oda mentem dolgozni. Majdnem öt évig, az első fiam születéséig az volt a munkahelyem: először az átmeneti szállón dolgoztam, utána egy pályázati programban a társadalomba „visszagondoztunk” hajléktalanokat, albérletet szereztünk nekik. Nagyon jó közösségünk volt, ám miután megszülettek a gyerekek, nehéz szívvel, de egyre távolodtam attól a világtól. Tény, hogy ugyanolyan szenvedéllyel csináltam azt is, mint amibe most belevágtam.

- Hogyan született meg az üzlet ötlete?

- Miután három évet otthon töltöttem Zéténnyel és Vencellel is, és a kisebbik is óvodáskorba ért, elkezdtem intenzíven gondolkodni a hogyan továbbról. Sokat segített, hogy a korábbi és a mostani költözésünket sem teherként, nyűgként éltem meg, hanem óriási lelkesedéssel vetettem bele magamat. Mostanra megépítettük a családi otthonunkat. Én pedig már a házunk tervezésekor aktívan együttműködtem az építésszel és a belsőépítésszel a belső helyiségek megtervezésében és a terek kialakításában. Hiszem, hogy velünk született látásmód, érzék is kell az ilyen tevékenységhez, ám, hogy minél több tudást szívjak magamba, beiratkoztam egy másfél éves OKJ-s lakberendező képzésre. Lassan vége az iskolának, és már látszik, hogy sikerült tökéletesen megalkotni a tereket: élhető, komfortos lett az otthonunk. Miközben berendezési tárgyakat keresgéltem, fogalmazódott meg bennem, hogy hiányzik egy egyedi dekorációs termékekkel foglalkozó üzlet Szombathelyen, amely a modern vonalat követi, nem tucatárut forgalmaz, hanem egyedi termékeket. Az ötletből nyárra valóság lett.

- Formatervezett, minőségi lakásparfümök, bambuszpálcás illatosítók, mezeivirág-koszorúk, ízléses szárazvirágok, karakteres fali díszek, vázák is vannak a polcokon. Miért éppen ezekre esett a választásod?

- Amikor belépünk egy helyiségbe, nem a tárgyak, a berendezés, nem is az enteriőr érint meg bennünket először, hanem egyértelműen az illat. Az otthonérzetet is ez adja meg. Én régóta használok lakásparfümöt, és erre biztatok másokat is. Olasz, francia, angol, portugál termékeink vannak. Mind olyan illatjegyeket tartalmaznak, olyan összetételűek, mint a luxusparfümök, amelyeket a bőrünkre fújunk. Ráadásul ugyanolyan intenzitással, tartóssággal is működnek és szagsemlegesítésre is alkalmasak. Némelyik csak szellőszerűen érintik meg az orrunkat, míg a többi intenzívebb. Minden lélegzetvételünkkel újabb impulzus érkezik az érzékeinknek. Aki betér, azzal beszélgetünk: hová, milyen célra szánja az illatot. Az enteriőr intim szférájába általában nyugtatóbb illatot keresünk, míg a közösségi térbe pezsdítőbbet. Nem túlzás: a gardróbtól az autókig mindent be tudunk illatozni. Letisztult formavilágú, ízléses vázákat, mécsestartókat, koszorúkat kínálunk. Nincsenek harsány színek. A szárított növények akár fürdőszobába is tökéletesek, élettel töltik meg a teret, még azt is, ahol nincs ablak.

- A lendületedet látva, nem állsz meg itt.

- Valóban. Lakberendezőként szeretnék dolgozni, a munkámat összekapcsolni az üzlettel. A galériarészbe egy irodát terveztem, hogy a megbízóimnak már a saját üzletemből is tudjak adni apró ékszereket. Nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, szívesen töltök itt időt. A férjem pedig mindenben maximálisan támogat. Azért is valósítottam meg az álmomat, hogy annyi időt tölthessek a családdal, amennyire szükségük van.

Kiemelt képünkön: Németh-Asbóth Alexandra lakberendezőként szeretne dolgozni, a munkáját összekapcsolná az üzlettel

Támogatott tartalom