Én Istenem adjál esőt - csendült fel ez a szatmári dal a jubileumi műsor elején a Kármentőtől, amely jó alapot adott a folytatáshoz, hiszen ezután péterlakai összeállítás következett csárdással, korcsossal, sebes fordulóssal és szöktetőssel. Közben elhangzott a zenekar alapításának története, amelyet sokan szinte már betéve tudnak, hiszen jeles évfordulóhoz, a honfoglalás 1100. évfordulójához kapcsolódott. 1996 szilveszterén magyar bált tartottak Vasváron, ekkor debütált a Drimmer László, Sejber Mihály és V. Németh Zsolt alkotta népzenei együttes.

A zenekarban most öten vannak: Szommer Mónika énekel, Kánya László harmonikázik, Tudós Tamás brácsázik, a nagybőgős és olykor citerás V. Németh Zsolt, a prímás pedig Németh Bence, aki az est folyamán többször beszállt az éneklésbe is.

A Kármentő zenekarral egy időben, szintén 1996-ban alakult a Kalinkó népdalkör. Tagjai az alapokat Tanai Erzsébettől tanulták, majd több vezetőváltás után 2009 óta Bozzai Nóra vezeti a dalkört, amely az ünnepi alkalomra vasi és bihari népdalcsokorral készült.

Sipos Mihály, a Muzsikás együttes prímása és felesége, Kardos Mária visszatérő vendégei Vasvárnak. A házaspár ezúttal is valami egészen különlegessel készült, egy távoli nép, a gyimesi csángók muzsikáját idézte vidáman is, keseregve is, ráadásként kerekes héjszával, amely a gyimesi férfi lánctáncok egyike.

A házaspár ünnepi összeállítása méltán kapott hatalmas vastapsot a közönségtől. A minőségi muzsika után olyan műsorszám következett, amely nem éppen megszokott: Tudós Tamás brácsán, V. Németh Zsolttal citerán játszott. Ez a két hangszer nem túl gyakran szólal meg együtt, de a jubileumi rendezvényen ez is megtörténhetett.

A Kármentő kalotaszegi blokkal tért vissza a színpadra, csárdással, szaporával, hajnalival és legényessel, majd érkezett a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes - a vasvári népzenei együttes jó barátja - rábaközi táncokkal.

A fináléban az est szereplőihez csatlakozott Kunos Tamás, a Csík zenekar brácsása, a Boglya Népzenei együttesből Földesi János és felesége, Rózsa, sőt a közönség is.

-Nem múlik az időnk, az életünk, hanem telik, teljesedik. Ez különösen igaz azokra, akik értékteremtéssel foglalkoznak, hiszen ők az idő múlásával nemesebbek, többek, boldogabbak lesznek - mondta végszóként V. Németh Zsolt.

Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke elismerő oklevelet adott át a zenekarnak a magyar népi kultúra ápolásáért, a népzene kincseinek megőrzéséért, átadásáért és színvonalas bemutatásáért. Köszöntők sora zárta a jubileumi rendezvényt: Tóth Balázs, Vasvár polgármestere kezdte a sort, majd a Vas megyében működői néptáncos, népzenei közösségek képviselői fejezték ki jókívánságaikat. A zenekar köszöntésére online jelentkezett be Pál István Szalonna. A Kalinkó népdalkör "új gyűjtése", vagyis az ünnepi alkalomra írt nótája volt a ráadás a remek hangulatú, színvonalas estén.