Tóth Nikolett fodrász szerint a nagyon mereven beállított frizurák ma már kevésbé divatosak. A fiatalabb nők, lányok a lazább megjelenést keresik: a lenge hullámokat, lazább feltűzéseket részesítik előnyben. Aki kontyot kér, az sem a szigorúan beállított megoldást keresi – a fodrász szerint manapság az mutat jobban, ha néhány szálat abból is szabadjára enged az ember. Niki úgy tapasztalja, hogy a korábbi kontyőrületet felváltották a fonatok: sokan választanak fonással készült frizurát szalagavatóra és esküvőre is. A leggyakrabban ezekkel bolondítják meg hosszú, kiengedett frizurájukat a hölgyek. Mint Niki mondja, emellett a laza, tengerparti hullámok a legnépszerűbbek vendégei körében, amit ő cseppet sem bán, nagyon szeret ilyen jellegű frizurákat alkotni. Hozzáteszi: idősebb vendégei még ma is keresik a tupírt, illetve ők is nagyon szeretik a gön­dörített frizurákat. Megjegyzi, a hullámok egyetlen hátulütője azok tartóssága lehet. Annak, aki hosszú haja ellenére is laza hullámokra vágyik, azt tanácsolja, tűzze fel frizuráját, hogy akár több órán át is tartósak maradjanak a loknijai.

A megalkotott hajköltemények tartóssá varázsolásában csodafegyverként emlegeti Nikolett a hajlakkot. Emellett elárulta: ő úgy göndöríti a hosszú hajat, hogy miután feltekerte és megformázta a tincseket, azokat nem engedi ki rögtön, hanem felcsatolja, és úgy hagyja kihűlni.

Ezúttal nem csak frizuratippeket hoztunk olvasóinknak: Nikolett azt is elárulja, hogyan ajánlatos nekilátni a nap végén hajkoronánk szétbontásának. Mint mondja, ez elsősorban attól függ, van-e tupír a hajban. Ha van, akkor szárazon érdemes egy jó minőségű hajkefével átfésülgetni. Ezt követően a legjobbat akkor tehetjük hajunkkal, ha megmossuk, hajpakolást teszünk rá, majd úgy fésüljük ki, és megszárítjuk.

Niki végezetül adott néhány tanácsot leendő Tündérszépeinknek is – elsősorban arról beszélt, hogy szerinte hogyan érdemes a lányoknak megjelenniük a kampányhoz készülő fotók elkészítésekor. Ő úgy látja, a legfontosabb az, hogy csinosak, de ezzel együtt önazonosak is legyenek. Annak, aki nem szokta felkötni a haját, és kényelmetlenül is érzi magát így, azt javasolja, a fotózás kedvéért ne változtassa meg radikálisan a külsejét. Olyan frizurát, olyan sminket és olyan ruhát válasszon, amit nem érez ide­gennek magától és komfortosan tud mozogni benne a kamera előtt! Niki szerint egy fotózáskor is jolly joker lehet egy laza, hullámos frizura.

A fonások ismét nagy divatjukat élikForrás: Unger Tamás

– Általában a hullámos frizurákat mindkét oldalon kifelé kezdjük el göndöríteni, ezzel szépen meg tudjuk nyitni a tekintetet – tanácsolja a fodrász, aki azt is hozzáteszi: a kiengedett tincsekkel nem lehet hibázni, ugyanis azokkal sokkal inkább tudnak játszani a vakuk kereszttüzében is.