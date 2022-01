Az önálló helyi zeneoktatás jubileuma 2021-ben volt, de a járvány miatt tavaly minden tervezett program elmaradt, most is nagyon izgultak, hogy megtarthatják-e ezt a hangversenyt – mondta Szabó Zoltán, a zeneiskola igazgatója köszöntőjében. Abból merítettek bátorságot, hogy a régióban több zenekar is bevállalta az élő koncertet, így e szombat lett az alkalom a 30. évfordulóról való megemlékezésre. Bár voltak, vannak beteg gyerekek a zeneiskolában, jól fel tudtak készülni a műsorra.

– A vasvári zeneiskola 1981-ben indult a szombathelyi zeneiskola fiókintézeteként, 1991-től az önkormányzat döntése alapján önállóvá vált. V. Németh Zsolt volt akkor Vasváron a polgármester, így nála hitelesebb ember nincs is, aki erről beszéljen – fogalmazott Szabó Zoltán, aki akkor még nem volt Vasváron, hiszen 1997-ben került ide. – Izgalmas időszak volt, az 1990-es választások után nagyobb önállóságot kaptak az önkormányzatok. Nem titok, hogy magam is zeneszerető ember lévén, azonosultam a lehetőséggel, hogy önállósodjon a vasvári zeneiskola, annál is inkább, mert én nem jártam zeneiskolába – idézte fel V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

Hozzátette: – Számos élmény volt a harminc év alatt, de a legemlékezetesebb a 2013-as koncert, amikor az igazi zenészek megengedték, hogy közreműködjek szájharmonikán. Szabó Zoltán átadta annak a hangversenynek az anyagát DVD-n V. Németh Zsoltnak, aki azóta a zenekar tiszteletbeli tagja. A koncerten közkedvelt dallamokat játszott a fúvószenekar, szólisták is bemutatkoztak. Ahogy az országgyűlési képviselő fogalmazott: „A zenészek a lelküket fújták bele a hangszerekbe.” Jókedvű, lendületes évkezdés volt, csodás ajándék a közönségnek.