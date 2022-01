Molnár Tímea kozmetikusmester 19 éve foglalkozik füllyukasztással, két évvel ezelőtt a piercer képesítést is megszerezte, egy ideje pedig a műfaj egy különlegesebb ágával, a migrénpiercingekkel is foglalkozik. A migrén negatív hatásai őt is érintik, így tudja, mennyivel képes emelni a kis ékszer viselőjének életminőségét.

A piercing nevéből azt gondolhatnánk, hogy kizárólag a migrénes fejfájásra jó, azonban ez nem így van. A migrénpiercing hatékonyan alkalmazható az úgynevezett elsődleges fejfájástípusok esetén. Ebbe a csoportba tartoznak azok a fejfájástípusok, amelyek mögött nincsen a háttérben meghúzódó kimutatható betegség vagy szervi elváltozás. Ilyen például maga a migrénes fejfájás, ami egy fél oldalon jelentkező lüktető fájdalom. Kísérőtünete a hang-, íz- és fényérzékenység, valamint a hányinger és a hányás. Szintén elsődleges típusú a tenziós fejfájás, ami tarkótájékon jelentkezik közepes erősséggel – ilyen a frontérzékenység és a másnaposságból fakadó dehidratáltság okozta fejfájás. Ide sorolható még a cluster fejfájásként emlegetett típus is, aminek az esetében rohamszerűen jelentkezik a fájdalom – ez elsősorban jellemzően férfiakat érint.

A másodlagos fejfájástípusok hátterében mindig valamilyen betegség áll (arcüreggyulladás, ételallergia, daganatos betegség stb.). Az utóbbi panaszok enyhítésére a migrénpiercing nem alkalmas. A piercinget általában arra az oldalra ajánlják helyezni, amelyiken a leggyakrabban szokott jelentkezni a fejfájás. Ha nincsen konkrét hely, akkor a bal oldal a kiindulási pont, de van olyan is, aki mindkét fülébe tetetett – jegyzi meg a piercer. – Bár a piercinget a kilencvenes évek elején alkalmazták először, eredményességét sokáig nem kutatták. Tavaly azonban a London Mig raine Clinic egyik kutatóorvosa publikálta kutatásának eredményét. Egy 26 résztvevős felmérést végzett a témában – a résztvevők negyven százalékánál a piercing enyhítette a migrén panaszait – magyarázta Tímea, majd hozzátette: a kis ékszer hatásossága azzal magyarázható, hogy a fülkagyló azon pontjára szokták helyezni, amelyen a bolygóideg fut keresztül.

Az ideg nem véletlenül viseli ezt a nevet: testünk összes idege közül ez a leghosszabb, teljes egészében behálózza azt. A piercing az ideg akupunktúrás pontját stimulálva, ha teljes mértékben el nem is mulasztja, enyhítheti a fejfájás tüneteit. Bár az eszköz nem mindenki esetében hatásos, vannak olyanok, akiknek viszont olyannyira, hogy a felhelyezés pillanatában már érzik a javulást. Sajnos van, akinek nem ajánlatos migrénpiercinget „lövetnie”: az ékszer viselése nem ajánlott vérhígítót szedőknek, vérzékenyeknek, illetve azoknak, akik éppen gyulladt vagy lázas állapotban vannak. Az ékszerek nikkelmentes orvosi acélból készülnek, ám sokan annyira érzékenyek a fémekre, hogy titániumkarika kerül elsőként a fülükbe – ezek nem annyira divatosak, mint orvosi fém társaik, de az utóápolást és a gyógyulást követően már cserélhetők a trendibb darabokra. Tímea elmondta, hogy sajnos egyre több gyermeket, tinédzsert érint a gyakori fejfájás jelensége.

Esetükben a piercing viselése azzal, hogy a fejfájást csillapítja, pozitív hatással van az iskolai teljesítményükre is. Éppen ezért ez az egyetlen piercing, amit a szakemberek bátran ajánlanak 14 éves kor alatt is, természetesen szülői beleegyezéssel. – Mivel ékszerről van szó, a férfiak sok esetben tartanak attól hogy ilyen jellegű piercinget kérjenek maguknak. Ilyenkor kis megerősítésre van szükségük a hölgy családtagok részéről – mesélte Tímea, akitől azt is megtudtuk: az erősebbik nemnek sem kell tartania a kis ékszertől, hiszen egyrészt az kevésbé feltűnő helyen van, másrészt gyártanak kifejezetten férfiak számára kevésbé díszes darabokat is.