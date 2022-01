Azt, hogy hajunk milyen ápolást igényel, több tényező is befolyásolhatja – tudjuk meg Tóth Nikolett fodrásztól. Niki szerint a frizura teljesen másfajta ápolást igényel például annak hosszától függően, de máshogy kell kezelni a rendszeresen hajsütő vassal göndö­rített vagy hajvasalóval egyenesített hajat is.

Ha festett a haj, nagyobb gondoskodást igényel!

A hajápolást tekintve fontos különbség van a natúr és a festett hajak között. Míg előbbi egy hajbalzsamon kívül más táplálást és különösebb odafigyelést sem igényel, addig annak, aki azt szeretné, hogy festett frizurája természetesnek hasson, áldoznia kell tincsei szépségére. – A leginkább a kémiai hatásoknak kitett hajak igénylik a pluszgondoskodást – vélekedik a fodrász.

Ilyen például a világosítás és a szőkítés, melyek fokozottabban hajlamosak a haj kiszárítására. Ilyenkor fontos, hogy a hajbalzsamon túl használjunk hajpakolást is, ugyanis ezek több hatóanyagot tartalmaznak, mint a balzsamok. A szőkített hajak nedvességtartalma olajak használatával is pótolható.

– A legfontosabb, hogy senki ne essen neki hajkefével vizes, szőkített hajának, ehelyett tegyen rá kiöblítést nem igénylő ápolót vagy olajat, majd félig szárazon fésülje ki. Erre azért van szükség, mert vizesen a haj könnyebben töredezik – magyarázza a fodrász.

Ne használjunk minden nap hajvasalót!

A haj hőkezelésénél Niki elengedhetetlennek tartja a hővédő készítmények, valamint hajvégápoló olajok használatát is. Ezzel együtt kiemeli, hogy lehetőség szerint ne tegyük ki mindennap hőhatásnak tin­cseinket! Az is kerülendő, hogy a hajvasalót, hajsütőt a legmagasabb hőfokon alkalmazzuk. Az ideális hajformázási hőmérséklet a fodrász szerint a 160, maximum 180 Celsius-fok. A mostani készülékek már képesek akár 200-230 fokos teljesítményre is – az ilyen magas hőmérséklet azonban rendkívüli módon roncsolja a hajszálakat.

Niki szerint az is hiba, hogy az otthoni hajformázásnál az emberek hajlamosak többször is átmenni a forró vassal a hajukon. – Tévhit, hogy a hőfokon múlik az, hogy mennyire sikerül egyenesre vasalni a frizurát – jegyzi meg a fodrász. Az egyenes haj titka, hogy lépcsőzetesen, apró tincsekben haladva vasaljuk azt – egészíti ki.

Jobb a professzionális termékeket választani

Legyen szó samponról vagy hajápolóról, Niki tanácsa szerint jobban járunk, ha ezek professzionális változatát vásároljuk a drogériás termékekkel szemben – utóbbiak jóval kevesebb, illetve más hatóanyagot tartalmaznak, mint a profi hajápolási kellékek. Vásárlásnál emellett ügyelni kell arra is, hogy a hajtípusunknak megfelelő termékeket vegyük le a boltok polcairól.

– Az ápolás szempontjából mindemellett fontos a haj hossza is. Egy rövidebb haj a sűrű vágás miatt kevésbé hajlamos a szerkezeti károsodásra – vélekedik a fodrász, majd hozzáteszi: hajhossztól és típustól függetlenül a legfontosabb, hogy ügyeljünk arra: meg­felelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk. Hajunk szépségének, egészséges szerkezetének megőrzését is támogathatjuk elegendő víz fogyasztásával. Ha így teszünk, hajunk kevésbé lesz száraz és töredezett.

Viseljünk-e sapkát vagy sem?

A fodrász szólt néhány mondatot a téli hajápolással kapcsolatban is. Elmondta, hogy erről sokan sokféleképpen vélekednek. Ő úgy gondolja, hogy az alap hajápolási rutinon túl a haj a hidegebb hónapokban nem igényel plusztörődést. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a nem megfelelő sapkaviselési szokásokkal nem védjük, sokkal inkább ártunk a megfázásra hajlamos fejbőrnek és a hajhagymáknak.

– Ilyenkor egy túlzottan meleg sapkában a fejbőr könnyen befülledhet, így az érzékenyebb fejbőrrel rendelkezők, illetve azok, akik korpásodásra hajlamosak, még inkább megágyaznak a problémák kialakulásának – fejti ki a fodrász. Niki azt tanácsolja, hogy aki fázós, de problémás fejbőrrel rendelkezik, húzzon sapka helyett kapucnit vagy használjon inkább fülvédőt!