Wellisch Béla Szentgotthárdon vezetett nyomdát, az ott készült újságok, folyóiratok, könyvek és képeslapok jelentősen hozzájárultak a térség kulturális és társadalmi életének kiteljesedéséhez a 19-20. század fordulóján. A nyomdában szlovén nyelvű kiadványok is készültek, ezeket most a kiállításon is láthatja a nagyközönség. A tárlat anyagát dr. Halász Albert, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója gyűjtötte össze.



– A szentgotthárdi Wellisch Béla nyomdájához több, ma is ismert, főleg vallásos tartalmú szlovén nyelvű könyv is fűződik. Ezek a kiadványok a szlovéniai Muravidék szlovén tájszólásában készültek – mondta dr. Halász Albert.



A kiállítás rendezőjétől megtudtuk azt is, hogy Wellisch Béla első említése a 19. század második felére nyúlik vissza. A szombathelyi könyvkötő nevéről a Hon című lap 1879-es rovatában lehet olvasni, ahol arról adnak hírt, hogy a székesfehérvári 1879-es országos kiállításon könyvkötői munkájáért bronzéremben részesült. A következő említés 1892-ből való, akkor könyvkötői, papírkereskedői ipari engedélyt szerzett, de immár szentgotthárdi székhellyel. Innentől kezdve ifjabb Wellisch Béla neve ismert, ami azt jelenti, hogy az ő nevéhez köthető a szentgotthárdi nyomda.



– Alig egy évvel az engedély megszerzése után sokféle nyomdaipari termék előállításával kezdett foglalkozni a Wellisch család. 1895-ben kiadta az első, ma is ismert szlovén tájszólásban írt könyvet, ez volt a Krátki krsztsánszki návuk za málo deczo, vagyis egy gyerekeknek szóló rövid keresztény oktatás. Ezután is többnyire vallásos könyvek készültek, többségük, szám szerint tizennégy a Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban található. Egyet az Országos Széchenyi Könyvtár őriz, egy másik a ljubljanai Narodna in univerzitetna knjižnica, vagyis a Szlovéniai Nemzeti és Egyetemi Könyvtár gyűjteményét gazdagítja.



1899-től a Wellisch nyomdában kezdték kiadni az első szlovén nyelvű kalendáriumot, ez a világhálón is hozzáférhető. 1922-ig nyomtatták Szentgotthárdon, utána Muraszombatban. A Wellisch nyomda könyveinek jegyzékét nem ismerjük. A fennmaradt szlovén nyelvű könyvek arról tanúskodnak, hogy a kisméretű, olcsó nyomású füzetektől a gazdag kivitelezésű, elefántcsontszaru, aranyozott, zománcos képpel díszített nyomtatványokig mindent el tudtak készíteni – összegzett dr. Halász Albert.



Ifjabb Wellisch Béla köztiszteletben álló szentgotthárdi polgár 1919-ben halt meg, a nyomda özvegyére, Hauer Annára és lányaira, Juliannára és Rózsikára öröklődött. A elmúlt század húszas éveiben a nyomda tönkrement, majd Németh Vilmos vette meg, aki haláláig, 1944-ig működtette azt. Majd Plessinger László tulajdonába került, 1949-ben államosították. TJ