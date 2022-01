- Mikor kezdődött a Knight Rider iránti rajongása, örülete? Mikor döntötte el, hogy szeretne egy saját K.I.T.T.-et?

- A négykerekűek iránti rajongásom velem született, kiskoromban imádtam a buszokat, a régi Mercedeseket. Aztán a 80-as évek végén betört a nyugat, és vele együtt a műholdas tévé. Az RTL, SAT1 műsorain nőttem fel, ugyanebben az időben kezdték el sugározni az ORF1-en a Knight Rider. Azonnal rajongó lettem 10 évesen. Emlékszem, az elején még fekete-fehér készülékünk volt és édesanyámmal azon vitatkoztunk, vajon K.I.T.T. fekete vagy sötétkék? Minden vágyam volt, hogy nekem is legyen egy ilyen kocsim. Nem volt videofelvevőnk, sem megállítható adás, csak félfamentes rajzlap és színes ceruzák. Amikor kezdődött este az újabb rész ültem a tv előtt és rajzoltam. Borzasztó meló volt, nem voltak újságjaim, amikben ez benne volt. Már annak örültem amikor profilból sikerült lerajzolnom a kocsit. Három hónap munkája volt, de olyan büszkén nézegettem a szobámban , hogy nekem van egy saját Kitt-em. Aztán jött a Knight Rider rágó. Marcalvárosban laktunk, minden nap mentem le a panel aljában üzemelő kisboltba, és azon izgultam, hogy melyik matrica van benne. Ezekből az emlékekből sajnos csak a rágópapír gyűjtemény és egy késői műszerfal rajz maradt meg - írja a kisalfold.hu.

Első skiccek

- Mikor döntötte el, hogy szeretne egy saját Kitt-et? Olyat, amit nem csak a papír lapokon van?

- Úgy húsz év múlva böngésztem a neten, és belefutottam egy videoba, ahol K.I.T.T.-et épített valaki. Micsoda? Ezt lehet? Van hozzá alkatrész? Honnan? Honnan tudja mit, hova kell rögzíteni? És még megannyi kérdés merült fel bennem. Az érzelmi töltet mellé előjött a technikai énem is. Rengeteg videonézés, böngészés és egy-másfél év amerikai Knight Rider Replika fórum olvasás következett. Közel hétezer hozzászólást olvastam át egyenként, mentettem le képeket, „hogyan csináld” fájlokat, jegyzeteket készítettem magamnak. Csak ezután jött az alkatrészek rendelése, kicsinyenként. Néha egy éves szállítási határidőket kivárva, hiszen még mindig egyedi gyártásban, rendelésre készült elemek voltak ezek. Törekszem a teljes hasonlóságra, szinte mindenben egyezik az autóm a filmben láthatóval. Kínosan figyeltem/figyelek az apró részletekre is. Tudtam, hogy K.I.T.T. 1982-es Firebird Trans Am volt, bézs belsővel. Itthon a Trans Am viszonylag ritka, de Firebird-öt lehetett találni, gondoltam majd felszerelem. Megvásároltam egy 2.8-as V6 motoros, fekete Firebird-öt bézs belsővel, gondoltam jó alap lesz. Több hibája is volt, a kaszni sem volt túl jó állapotban, sosem lett volna szép autó belőle, így elváltak útjaink. 2010-ben vettem a második autót, ami eredetileg tűzpiros volt. Nem volt benne sem motor, sem belső kárpit, ülések, viszont a karosszéria ép volt. Eldöntöttem, ő lesz az. Az én saját Kitt-em. 2014 nyarára lett annyira kész, hogy először kihoztam az utcára. 2016-ban már beszélni is tudott. Ha összszámolom több mitn hét évet dolgoztam rajta, hogy minden tökéletes legyen. Bár szerintem sosem lesz kész úgy igazán, most is van egy alkatrész amin még dolgozom, mert mindig találok jobbat. Most épp egy újabb orr rész megvásárlásán tanakodom nagyon.

- Mindig is autók építésével foglalkozott?

- Gépjármű technikusként végeztem, de egy percig sem dolgoztam a szakmában. Annyi közöm volt hozzá, hogy rövid ideig raktárosként dolgoztam egy BMW szervízben. Majd saját vállalkozás felé vettem az irányt, amikor a kocsit elkezdtem építeni, pont egy reklémkivitelező cégem volt. Volt, hogy kapóra jött, amikor matricákat kellett csinálni a műszerfalra, házon belül megoldottuk. De most már autós vonalon dolgozom: alkatrészekkel és autók restaurálásával foglalkozom. Teljesen autodidakta módon kezdtem el építeni Pajtit, mert én csak így hívom. Nem kertelek, rengeteg kábelt elégettem mire minden a helyére került. Az ülések kárpitozása és a fényezés kivételével, mindent én csináltam meg rajta saját kezüleg.

Olyan mint az eredeti

- Említette, hogy Pajti eredetileg tűz piros volt.

- Igen, minden fémig vissza lett csiszolva és fényező barátommal kiválasztottunk egy fekete színt, pontosabban a Mercedes 040 kódú lakkfeketét. A receptet komponensekre bontottuk és –mivel volt benne citromsárga is - minden elemet feketére cseréltünk. Ez lett az alapszín, amire három rétegben került lakkozás, hogy tényleg fényes legyen.

- Honnan vannak az alkatrészek?

- A legtöbb USA származású, de szerencsére manapság már Európában is egyre több gyártó kezdett el jó minőségben replika cuccokat készíteni. Sok darabom Hollandiából jött, de Olaszországban is lehet csemegézni.

- Meglepő, de nem csak kivülről és belülről hasonlít megszólalásig az eredetire, de még ugyanúgy beszél is?

- Soha nem volt olyan opció hogy az autóm ne beszéljen. K.I.T.T. beszélt, így az enyém is a filmben hallható magyar hangon, melyet kicsit módosítottam a saját ízlésemre. Külön rendszeren van bekötve minden, a filmbeli effekteknek is külön hangja van. Azért, hogy ne csak belül halljuk beszélni az autót, hanem kívülről is, vettem több hangszórót a kocsi elejébe és hátuljába, és beépítettem. 150 ikonikus mondatot tud. Egyetlen egy dologban más mint a filmben szereplő, hogy az én hátsó szélvédőm fűtőszálas.

Rendőrök is rajongói

- Hogy reagálnak rá rendőrök, ha meglátják az utcán?

- A rend őrei is imádják, nemrég volt egy emlékezetes találkozásom velük. Épp egy születésnap miatt vártam az egyik parkolóban, amikor a felettem lévő úton megállt egy rendőrautó. Félszámmal felnézve mondtam magamban, ajajj, nincs elől rajta már a rendszám, mert levettem a fotózáshoz. Most mi lesz? Aztán megfordultak és lejöttek megnézni a kocsit. -Ne haragudj megnézhetnénk a kocsit, meg csinálhatnánk fotókat? - kérdezte az egyik rendőr. Érdeklődtek, hogy milyen alkalomból vagyok ott, említettem, hogy a srác a születésnapjára kapta a barátnőjétől ezt az élményt. Mire a másik rendőr: - Ha azt mondjuk, hogy iker tesói vagyunk, mi is beülhetünk és csinálhatunk egy fotót? Hát erre mit mondhatna az ember? Nagyon jó fejek voltak, ők is a Knight Rideren nőttek fel. Egyszer állított meg eddig rendőr, épp egy autóstalálkozóról hajtottam ki. Nagyon szigorú arccal odalépett, benézett a kocsiba és hangosan annyit mondott: Basszus a belsejét is megcsináltad? Kirááááály!

Az autóm magyar rendszámos, mivel azonban évente nem sokat mozog, próbarendszámmal használom, így műszaki vizsgára nem nagyon járok. Régebben járt már eredetvizsgán és műszakin is, KITT műszerfal ki, sima körkormány felpattint és teljesen utcai autó lesz belőle. Még a hátsó lámpák plexije is 5másodperc lecserélhető, a könnyű visszaváltoztathatóság célom is volt.

Dedikálta Michael Knight

- David Hasselhof látta már?

- Voltunk már egy helyszínen. 2014-ben David Hasselhoff nevével és szereplésével szervezett koncertturné hazai állomásán, a bejáratnál volt kiállítva az autó. Európaszerte megcsinálták a turnét. Minden országban, kértek egy Kitt-et, már ahol volt. De sajnos tudta megnézni közelről, mert akkora tömeg gyűlt össze az autóm előtt, hogy végül a biztonsági szolgálat azt mondta nem tudják biztosítani a biztonságát. Viszont a színfalak mögött találkozhattam, beszélhettem vele, így alá is irattam mindent amit akartam. Jó fej volt, énekelni hallani nem volt akkora élmény. Aláírt mindent, amit kértem, így már nem csak eredeti epizód forgatókönyvem van, rajta eredeti az autogramm is.

- Mennyibe kerül egy ilyen készültségű autót elkészíteni vagy megvásárolni?

- Nehéz kérdés, sokszor felteszik. Nagyban függ attól, hogy valaki maga dolgozik-e rajta, ahogyan én, vagy építteti. Olaszországban egy külső replika 30.000, egy belsőt is tartalmazó 40.000 euró. Ha interaktív, beszélgetős verziót kér az ügyfél: 50.000 euró. Én egy idő után már nem számoltam a költségeket, ami a befektetett anyagiakat illeti. Az ember a saját munkáját meg mennyivel számolja? Az éjszakákat, amiket a neten böngészve töltöttem, a csiszolással eltöltött tízórákat, a tízórás utat, amit szakadó hóban, a német autópályán 50-el haladva tettem meg. A véremet, amit a szőnyegért adtam, és az utána maradt heget, mert bizony úgy felvágtam az ujjam, hogy nyolc öltéssel varták össze. És ekkor is még azon aggódtam, hogy hogy fog kijönni a vadiúj szőnyegből. Aki ilyenbe vágja a fejszét, annak azt szoktam mondani döntse el, lakást vesz vagy K.I.T.T.-et épít.

- Megválna tőle valaha?

- Volt már ilyen kérdés, hogy mennyit kérnék érte, ha nem építhetnék újat. De nem adnál el, szerintem nem is lesz olyan, hogy valaha is megválnék tőle.

A Knight Rider 1982 és 1986 között forgatott amerikai sorozat, melyet Glen A. Larson producer hívott életre, a UNIVERSAL Studios égisze alatt. A történet szerint Michael Long rendőrnyomozót egy ügy felderítése során, az arcán súlyos lövés éri. Megmentői a Jogért és Igazságért Alapítvány tulajdonosa és munkatársai, plasztikai műtét után élesztik újjá, más személyazonosággal, Michael Knight néven. Járművét is „kicsit” átformálják, az autó lesz K.I.T.T., akiről gazdája először nem is tudja, mikre képes. Idővel aztán szinte barátokká válnak, és 4 évadon keresztül küzdenek a gonosz ellen. A sorozatból 84 rész készült és óriási sikerrel ment az Államokban, de a napjainkig látható az itthoni csatornákon is. Kevesen tudják, de a sorozat egy véletlennek köszönheti létrejöttét: Larson, a producer már felmondott a Universalnál, viszont egy sorozatra még szerződése volt, ezt el kellett készítenie távozása előtt. Mivel neki szinte mindegy volt, belenyúlt az asztalán magasodó sorozattervekbe, és egyet kiemelt középről. Ennyi volt ráírva: „beszélő autó”. Elkészült az első-, ún. pilot epizód, melynek sikeres fogadtatása esetén engedték adásba a többi részt. A többi már történelem…