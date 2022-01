A jubileumi kiállítás a fal- és tértextil-biennálék és -triennálék történetét eleveníti fel. Két nagy termet és az előttük lévő galériát tölti meg: 76 művész 92 alkotása, több mint ezerötszáz négyzetméteren. Az első teremben az 1970- től 1983-ig tartó időszakot mutatják be, sok izgalmas alkotáson keresztül szemlélhető meg a textil kilépése a síkból a térbe; ilyen például Balázs Irén Kertem virága című szövött textilje, amely mint egy piros tulipánokból összeálló hús-vér lény néz ki a falból.

A második teremben az „új textilesség” kapott helyet, az 1983–2021 közötti időszakot öleli fel, és a textil falra való visszarendeződését látjuk; köztük Polgár Rózsa gobelinje Weöres Sándor: Psziché címmel. A gyapjú anyagú alkotáson megjelenik maga a kötet is: mintha valaki épp olvasta és letette volna a vörös takaróra, amelynek gyűrődései fölött az érzékeny, együttérző nő és az önmaga körül forgó Nárcisz örök drámája áll meg az időben nyitott könyvként. A megnyitóesemény közvetlen környezetébe Péreli Zsuzsa Motolláját tették, az eszköz régen fonal mérésére, rendezésére, feltekerésére szolgált, műként a párkák által szövött sors kereke lehet, amelyen az emberi élet gobelinképei forognak körbe a szálakon, ha valaki tekeri. Ott muzsikált a Művészeti Szakgimnázium diákjaiból álló zenekar.

Dr. Vig Károly, a Savaria Múzeum tudományos igazgatóhelyettese köszöntőjében úgy fogalmazott: 1970-ben egy új látásmódot tükröző művészetként érkezett a textil Szombathelyre. Az elődök bátorsága eredményezte azt, hogy a maga forrongó művészeti stílusában a textilművészet a mai napig tartó aktivitást fejtett ki. A művészeti ág egyik aranykora a 70-es, 80-as években volt, alkotóműhelyek tevékenységében csúcsosodott ki. Az ezt követő átalakulások során a kulturális erőtér szereplői jöttek-mentek, az átrendeződés azóta is folyamatos, de soha senki nem veheti már el Szombathelytől a textil ötvenéves történetét, a gyűjteményt, és azt a tudást, amit a képtár ez idő alatt felhalmozott.

A falitextilek mellett a tértextilekből is láthatunk válogatást Forrás: Cseh Gábor

Ez olyan kincs, amellyel más hazai városok nem tudnak vetélkedni. Az ötven év lenyomatát, keresztmetszetét látjuk ebben az emblematikus válogatásban, amely rámutat az elődök bölcsességére, egyúttal a jövőre nézve is erőt adhat, és hasonló kezdeményezésekre buzdítja Szombathelyt, hiszen méltán lehetünk büszkék erre a csodálatos kollekcióra. Horváth Soma alpolgármester elmondta: a textilseregszemlék a Savaria Múzeumban kezdődtek 1970-ben a biennálékkal, 1988- ban folytatódott a Szombathelyi Képtárban, ahol mára Magyarország legnagyobb textilgyűjteménye található. 2020-ban az épület felújítása és a járvány miatt nem lehetett kiállításokat rendezni, ezt a jubileumit is halasztani kellett. 2021 nyarán tért vissza a textiltriennálé, és 2022 januárjában megnyílhat ez a nemzetközileg is elismert anyagból válogató tárlat.

Cebula Anna képtárigazgató a megnyitón röviden összefoglalta a textilművészet történetét, aminek két ágát lehet megkülönböztetni. Az egyik a falikárpit, a másik a ruha, vagyis az öltözködési textil. A falikárpit mint gyűjtőnév magába foglalja a hímzett, szövött, festett falitextilt, amelyek lakberendezési célokat szolgálnak. A ruhatextil anyaga, minősége, színe és szabása a 18. század végéig társadalmi osztályok, rétegek szerint változott. A falikárpit különböző szerepeket töltött be, vallási vagy világi jelentéssel bírt. A késő reneszánszban és a barokkban meghatározó reprezentációs feladatot vállalt, a 18. századtól már csak a díszítő szerepe maradt meg. A 20. században fénykorát a szecesszió idején élte. Magyarországon a megújítója az ismert művészcsaládból származó Ferenczy Noémi. A kortárs magyar textil a 60- as évek végén tűnt fel, amikor a képzőművészetben megjelentek a megújítási törekvések. Ekkor indult útjára a magyar neoavantgárd első nemzedéke nagyszabású csoportos fellépéseivel – mondta Cebula Anna.

A jelenlegi kiállítás a meglévő gyűjtemény egyharmadát mutatja be. A textilek a kísérletezés után visszarendeződtek a falra Forrás: Cseh Gábor

– Fokozatosan tűntek el a klaszszikus műfajhatárok, megszűntek az egyes műfajokat elválasztó szigorú, korábban átléphetetlen választóvonalak. A leleményes textilesek egyből éltek is a lehetőséggel, önfeledten vetették bele magukat a kísérletezésbe, amelyhez a padláson rejtőző régi, divatjamúlt anyagokat is felhasználták, nagyanyáink elfeledett technikáit is alkalmazva. A képtárigazgató hangsúlyozta: ritka és kivételes tény, hogy a hazai textil megszületésének szinte az első pillanatától az intézményi háttér biztosított volt Vas megye és a múzeum által. A budapesti Ernst Múzeumban 1968-ban megrendezett, majd 1969-ben a Savaria Múzeumban bemutatott Textil-Falikép című kiállítás üde dinamikájának köszönhetően meghódította a városlakók szívét, és a rendezvénysorozat otthonra talált Szombathelyen, egy olyan megyében, amely erős textiliparral rendelkezett. 1970-től 16 biennálét és hét triennálét rendeztek, ebből kilenc a Savaria Múzeumban volt és 14 az 1988-ban újonnan megépült képtárban, egyre több kategóriával. Idővel a kétévenkénti tárlatokhoz kapcsolódott a biennálé-díjazottak rendszeres kőszegi bemutatója a Zwingerben.

A hosszú éveken át jelentős kísérleti alkotóműhely munkája mögött is a szombathelyiek elméleti felkészültsége és gyakorlati szervezőmunkája állt. A képtár a kezdetektől fogva gyűjtötte a hazai textilművészet alkotásait, főműveket és műhelymunkákat egyaránt; ez lett az ország egyetlen tudatosan alakított textilkollekciója több mint kétezer-ötszáz műtárggyal, nemzetközi tekintélyű intézménnyé emelve a képtárat. A jelenlegi kiállítás a meglévő gyűjtemény egyharmadát mutatja be, közöttük több olyan van, amely most hagyta el először a textilraktár magányos csendjét. A tárlathoz az NKA támogatásával ötszáz oldalas, színes katalógus készült, amelyben 475 műtárgy képe, tanulmányok és visszaemlékezések, művész-életrajzok kaptak helyet.