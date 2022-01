A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírására nyújtott be pályázatot a celldömölki önkéntestűzoltó-egyesület, melyben végül 13,8 millió forintot nyertek el közösségi tereik átalakítására, azok energetikai korszerűsítésére, valamint a létesítmény akadálymentesítésére és részleges szigetelésére. Az önkéntesek egy épületben teljesítenek szolgálatot az önkormányzati tűzoltókkal, így a beruházás a városi tűzoltók életét is megkönnyíti – tudtuk meg Nováky Ernőtől, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk elnökétől.

A szeptemberben és októberben végzett beruházás teljes költsége 17,5 millió forint, az elnyert támogatást az önkéntesek egészítették ki négymillió forinttal. A munkálatok során a földszinten 60 négyzetméter nyitott teret hoztak létre a már meglévő helyiségek egy szintre hozásával – ezzel, és az udvar az épülethez legközelebb eső részén kijelölt parkolóval, továbbá a földszinti térben kialakított akadálymentes vizesblokkal a celldömölki tűzoltóság akadálymentesített lett. Az emeleten közösségi teret és pihenőszobát alakítottak ki, melyben kondigépet és számítógépet is elhelyeztek, hogy a tűzoltók a szolgálati időt akkor is hasznosan tölthessék, amikor éppen nincs riasztásuk.

– Szükséges volt már egy közösségi tér létrehozása, hogy a rendezvényeken és egyéb összejöveteleken ne a konyhát kelljen használnunk, hanem legyen egy olyan tér, ahol kényelmesen össze tudnak gyűlni a tűzoltók – magyarázta az elnök. Ezeken túl megtörtént az épület fűtésének korszerűsítése is: kondenzációs gázkazánra cseréltük ki a régi, meglévő korszerűtlen kazánt, valamint az épület északi oldala kapott utólag tíz centiméternyi hőszigetelő réteget. Lecserélték a nyílászárókat is: új háromrétegű, fokozott légzárású hőszigetelt ablakokat építettek be.