December 29-én egy olyan hír jelent meg a közösségi médiában, miszerint M. Richárd meghalt a börtönben. Később kiderült, hogy ez nem igaz, a férfi életben van, ám az állapota miatt a szombathelyi börtönből a berettyóújfalui rabkórházba kellett szállítani - olvasható az origo.hu-n.

Richárd már tavaly december végén is a szívére panaszkodott a tárgyalásán, ezért az ügyvédje, dr. Jován László igyekezett minden követ megmozgatni, hogy kiderítse, milyen állapotban van a védence.

Erről pontos felvilágosítást – Richárd kérésének eleget téve – nem adhatok, annyi viszont bizonyos, hogy gyalázatos, amit vele tettek

– idézte a jogász felháborodott szavait a Ripost.

Dr. Jován László elmondta, noha Richard a szívére panaszkodott korábban, most egy sztrók okozott nála súlyos problémát, hiszen a bal oldala kezdetben teljesen lebénult.

Az ügyvéd ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az állapota javul, de még messze van attól, hogy talpra álljon.

Jován László szerint a Dózsa György úti gázoló rosszullétét követő intézkedések meglehetősen aggályosak:

Mivel egy sztrók esetén az első óra a legfontosabb, egyértelmű, hogy minden ilyen pácienst a lehető legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítanak. Richárddal azonban a szombathelyi kórház helyett egészen Berettyóújfaluig zötyögtek – magyarázta az ügyvéd.

M. Richard rehabilitációja még mindig tart, így a 3 év 6 hónap fogházbüntetését töltő férfi még most is a Hajdú-Bihar megyei rabkórházban lábadozik. Az állapota miatt ráadásul képtelen ott lenni a bíróságon, arról nem is beszélve, hogy egy másik, folyamatban lévő büntetőpere is várat még magára.

„Egy vesztegetési ügyben is a védencemnek mondhatom Richárdot, azok a tárgyalások azonban egyelőre elmaradnak” – mondta a jogász.