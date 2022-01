A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI) térítésmentes lakossági programjairól a keddi sajtóreggelin beszélt az irodavezető, Szákovics-Varga Ildikó. Továbbra is ingyenes rendezvényekkel készül az EFI a megyeszékhely és járása lakóinak. Folyamatosan igénybe vehetők egyéni szolgáltatásaik. Az iroda a lelki egészségünk védelmére is összpontosít.

Pszichológus és mentálhigiénés szakember is dolgozik náluk – tanácsadásra időpont-egyeztetéssel van lehetőség. Ugyanígy működik az egészségiállapot-felmérés és az egészség-tanácsadás. Kiemelt feladatuk a dohányzásról való leszokás támogatása. Tavaly a pandémiás időszakban elindították az EFI Youtube-csatornáját, hiszen minden körülmények között feladatuk az egészségszemlélet formálása. Csoportos szolgáltatásaik között említette a testmozgás ösztönzését: különböző korcsoportoknak kínálnak mozgásfajtákat egyelőre online, élő csatlakozási lehetőséggel.

Hat-nyolc alkalmas tanfolyamokra is lehet jelentkezni: alakformáló torna, talajtorna, gerinctorna, kismamatorna, intimtorna, jóga, babamasszázs. Valószínű, hogy februártól örömtáncra is benevezhetünk. Havonta dietetikai workshopra is várnak. Népszerűek a szülői szerepre felkészítő foglalkozásaik és a gyermekkor elsősegélye tanfolyamuk.

Tavasztól ismét tervezik aktív időskori egészségnapjaikat, egészségméréseket, szűréseket. Honlapjukon (www.egeszseg-prevencio.hu) és Facebook-oldalukon is tájékoztatnak a lehetőségekről.